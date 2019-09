Allgemein | STAR NEWS

‘Berlin Tag & Nacht’-Star Jan Leyk: Notarzt wegen Burnout

DE German Stars - Anfang September postete Jan Leyk (34) ein Bild, welches ihn mit seinem Hund am Hamburger Hafen zeigte. Danach herrschte lange Zeit Funkstille auf seinem Instagram-Account, auf dem der Schauspieler ('Berlin Tag & Nacht') und DJ seine Viertelmillion Follower sonst mit schöner Regelmäßigkeit unterhält.

War's das jetzt?

Mehr als drei Wochen später hat sich der Star jetzt wieder zurückgemeldet — mit einem Video, das unter die Haut geht. "Schwere Beine, taube Arme, ein trockener Mund, Kurzatmigkeit, heiß, kalt, Schweiß auf der Stirn, Herzrasen, Übelkeit und Schwindel. War's das jetzt? Es muss doch jeden Moment etwas passieren, wenn es mir so geht. Tut es aber nicht," eröffnet Jan Leyk das Video in Schwarz-Weiß. Dahinter verbergen sich dunkle Momente: Vor zwei Wochen brauchte der Star den Notarzt, wurde in ein Krankenhaus eingeliefert: "Ärzte sprechen von Hypersensibilität, Depression, Burnout, Angststörungen und Panikattacken."

Jan Leyk hatte sich selbst vergessen

Jetzt tritt Jan Leyk die Flucht nach vorn an, will den Kampf gegen das dunkle Monster der Depression nach acht Jahren in der Öffentlichkeit aufnehmen. "Ich habe vergessen, zwischendurch auf die Bremse zu treten", zeigt er Selbsterkenntnis. Er sei schlecht beraten worden, habe die wichtigen Werte des Lebens komplett vergessen. Seine Botschaft: Besinnt euch wieder auf das, was ihr wirklich seid. Er schreibt dazu: "Hör auf zu schweigen, wenn du eigentlich um Hilfe bitten solltest." Am Ende des Videos strahlt Jan Leyk in die Kamera — er weiß, dass er künftig auf sich achtgeben muss, und möchte, das seine Fans es ihm gleichtun.

