Berlin, nein danke: Anastasia Zampounidis verabschiedet sich von Deutschland

DE Deutsche Promis - Schluss mit der Hauptstadt, Moderatorin Anastasia Zampounidis (52) will nun in der Heimat ihrer Vorfahren leben. Sie hat ein Haus in Thessaloniki gekauft.

Griechische Heimat

Der Fernsehstar hat griechische Wurzeln, ganz so unbekannt ist Thessaloniki also nicht - Tante Antigone wohnt um die Ecke. Schon seit zwei Jahren suchte die ehemalige MTV-Moderatorin nach einer passenden Bleibe, aber das war nicht so einfach. Die Pandemie kam dazwischen. Covid ist allerdings auch der Grund, warum es die sympathische Autorin in den Süden zieht, denn ihr derzeitiger Wohnort habe ihr keine Freude mehr bereitet. "Die Pandemie hat Berlin nicht gutgetan", zog die Wahl-Berlinerin ein nüchternes Fazit im Gespräch mit 'Bild'. "Die Atmosphäre ist nicht schön. Es war schon immer ruppig, damit kam ich aber immer gut zurecht. Ob im Supermarkt, auf den Straßen – die Zündschnur der Leute ist sehr kurz. Alle sind genervt."

Anastasia Zampounidis setzt auf Kräuter

Und Bücher kann sie auch woanders schreiben. Anastasia Zampounidis hat schon ein paar über ihre zuckerfreie Ernährung verfasst und auch ihr neuestes Buch "Für immer jung" beschreibt, wie man sich jugendliche Frische ohne Industriezucker bewahren kann. Kräuter würden auch eine große Rolle spielen. "Als ausgebildete Kräuterhexe setze ich auch auf griechische Kräuter", erzählte die Bestsellerautorin im Podcast mit 'detektor.fm', warum sie immer für jünger gehalten wird. Und bald hat sie es nicht weit und kann sich gleich die nötigen Heilkräuter vor der Tür besorgen. Beneidenswert.

