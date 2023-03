Allgemein | STAR NEWS

Benno Fürmann: Das findet der Schauspieler an Frauen besonders anziehend

DE Deutsche Promis - Er ist bereit für eine neue Beziehung: Benno Fürmann möchte nicht länger allein durchs Leben gehen. Doch was genau findet der Schauspieler ('Babylon Berlin'), der im Januar 51 Jahre alt wurde, an einer Frau besonders attraktiv?

Benno Fürmann wird ruhiger

Das plauderte der Star im Gespräch mit 'Gala' aus. "Ich finde Humor, Sinnlichkeit und Intelligenz sehr anziehend. Und Großzügigkeit – im Sinne von Nachsicht auf die Fehlerhaftigkeit des Menschen. Ständig in teure Restaurants müsste sie mich nicht einladen", verriet der Darsteller, der seine wilden Jahre hinter sich gelassen hat. "In meinen Zwanzigern und Dreißigern hatte ich die Tendenz, mein Bündel schnell zu packen und weiterzuziehen", so Benno. Jetzt sei er bereit für mehr Sesshaftigkeit. Mit fortschreitendem Alter habe er erkannt, dass Menschen einander brauchten. "Ich bin jetzt an einem Punkt, an dem ich mein Leben langfristig mit jemandem teilen möchte."

Bloß kein Tinder!

Wie das genau aussehen wird, wird sich natürlich noch zeigen, denn mit den modernen Methoden der Partnersuche kann Benno Fürmann nur wenig anfangen. "Bei Tinder finde ich schon allein diese Wegwischgeste abtörnend", gestand der Frauenschwarm. "Ich bevorzuge Blicke, denen man vielleicht erst ausweicht, kleine Gesten, die zu einem Lachen führen und so weiter. Sprich echte Begegnungen", so der Schauspieler im 'Bunte'-Interview. Immerhin weiß der Star, der sich einst selbst als "Junggeselle im klassischen Sinne" bezeichnete, wie's geht. Und so bleibt Benno Fürmann bestimmt auch nicht lange allein.

Bild: picture alliance/dpa | Marcus Brandt