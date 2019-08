Allgemein | STAR NEWS

Benjamin Boyce: Im TV noch ein Paar, privat wieder allein

DE German Stars - Benjamin Boyce (50) hatte gehofft, in Kate Merlan (32) sein großes Glück gefunden zu haben. Die beiden nahmen sogar an der beliebten RTL-Show 'Das Sommerhaus der Stars' teil, in der sie noch immer zu sehen sind, denn das Format wurde aufgezeichnet.

Einfach war es nie

Doch während Benjamin und Kate im Fernsehen noch als Paar zu sehen sind, ist privat längst alles aus zwischen den beiden. Unabhängig davon, ob sie die Sendung also für sich entscheiden werden oder nicht: Für die beiden hat es kein Happy End gegeben. Für aufmerksame Zuschauer dürfte die Trennung allerdings gar nicht so überraschend kommen, denn im 'Sommerhaus' war es immer mal wieder zu Spannungen zwischen den beiden gekommen; und zwar nicht nur bei oberflächlichen Aktivitäten wie Spielen, sondern auch bei existentiellen Gesprächen wie der Diskussion über den Kinderwunsch.

Zeit, loszulassen

Doch woran hat es nun gelegen, dass Benjamin und Kate sich getrennt haben? Letztere hat RTL nun ein Interview gegeben und erklärt, dass beide schlicht verschiedene Visionen davon hätten, wie ihre Beziehung laufen sollte: "Ich kann nur sagen, dass er mich sehr, sehr enttäuscht hat", so Kate. So schmerzhaft eine Trennung ist, auch für Benjamin schien es die richtige Entscheidung zu sein: "Es fällt mir alles nicht so leicht. Aber das passt einfach nicht. Ich merke, dass es Zeit ist loszulassen." Was Kate auch immer gemeint haben soll, betrogen habe er seine Freundin nie, versichert Benjamin Boyce.

