Ben Affleck und Ana de Armas: Liebesaus nach fast einem Jahr

DE Showbiz - Als Ben Affleck (48, 'Good Will Hunting') und Ana de Armas (32, 'Knives Out —Mord ist Familiensache') ein Paar wurden, wurde schnell über eine Verlobung spekuliert, denn die beiden schienen unzertrennlich.

Urlaub, Lockdown, Kinder

Doch weniger als ein Jahr, nachdem die beiden sich erstmals bei einem Ausflug in Anas Heimatland Kuba in der Öffentlichkeit zeigten, ist schon wieder alles aus. Das Schauspieler-Paar, welches sich bei Dreharbeiten zum Film 'Deep Water' kennengelernt hatte, geht ab sofort wieder getrennte Wege. Dabei hatte es doch so gut ausgesehen: Gemeinsamer Urlaub, gemeinsamer Lockdown, Ana lernte Bens Kinder kennen, die aus der Ehe mit seiner Kollegin Jennifer Garner (48) stammen — die perfekte Patchwork-Familie.

Kein böses Blut zwischen Ben Affleck und Ana de Armas

"Sie hat es beendet", zitiert 'people.com' einen Insider. "Die Beziehung war kompliziert. Ana möchte nicht in Los Angeles leben, aber Ben muss dort wohnen, weil dort auch seine Kinder leben." Böses Blut soll es indes nicht gegeben haben, wie ein weiterer Insider betonte: "Sie haben diese Entscheidung gemeinsam getroffen und man hat sich im Guten getrennt." Beide würden sich einfach in "verschiedenen Abschnitten ihres Lebens befinden", doch es herrsche "Liebe und gegenseitiger Respekt" zwischen ihnen.

Ben wolle weiterhin an sich arbeiten — der Schauspieler hatte in der Vergangenheit stark mit Alkoholproblemen zu kämpfen. Zudem habe er bereits mehrere neue Projekte geplant und führe ein solides Leben als Vater. Es scheint also, als würde zwischen Ben Affleck und Ana de Armas keine schmutzige Wäsche gewaschen.

