Bella Hadid: Nach zwei Jahren ist mit Marc Kalman Schluss

DE Showbiz - Bella Hadid (26) und Regisseur Marc Kalman (35) waren zwei Jahre lang ein Paar, aber für mehr hatte es offenbar nicht gereicht. Sie beschlossen, sich “freundschaftlich” zu trennen, wie sie jetzt bekannt gaben. Das Model hat ohnehin gerade andere Sorgen: Bella leidet schon seit Jahren unter den Folgen eines Zeckenbisses.

Trennung im Guten

"Sie waren sehr verliebt, aber am Ende lief sich die Beziehung tot und sie beschlossen, es zu beenden", zitierte die britische Tageszeitung ‘The Mirror’ eine dem Paar nahestehende Person. "Bella ist eine sehr nette Person, hat aber Probleme mit den Folgen des Ruhms." Tatsächlich soll das Paar zuvor auch schon über eine Heirat in Kalifornien gesprochen haben, hieß es vor einem Jahr, als Marc Kalman angeblich drauf und dran war, seiner Liebsten einen Antrag zu machen. Die Familie des Models soll mit Marc einverstanden gewesen sein. Doch daraus wird nun nichts, und Bella gab an, dass sie sich eine dringend benötigte Auszeit gönnen wolle.

Bella Hadid hat Borreliose

2012 wurde Bella Hadid von einer infizierten Zecke gebissen, seither plagen sie unterschiedliche Symptome. Wie bei so vielen Betroffenen wurde erst sehr viel später festgestellt, dass das Model an zeckenbedingter Borreliose litt. Außerdem plagten sie Zahnprobleme und Migräne – es ging ihr phasenweise so schlecht, dass sie nicht mehr in den Spiegel schauen mochte, da man ihr ihr Leiden auch ansah. "Im Grunde genommen gingen die Nervenschmerzen von meinem Kiefer über meinen gesamten Meridian meines Körpers und durch meine gesamten Lymphknoten. Dieser Schmerz, Mann. Das ist etwas ganz anderes. Wirklich anders", verriet Bella auf TikTok. "Entzündung im Kiefer … Lyme-Borreliose, Nebennieren … infizierter Zahn, Kiefer und Darm, (…), chronische Erschöpfung, Dehydration, chronische Depression und Müdigkeit, Gesichtsentzündung, unerträgliche Schmerzen an Gesicht und Körper, Entzündungen des Gehirns, Migräne ..." Die Liste der Leiden von Bella Hadid ist lang, und da ist es vermutlich das Beste, dass sie sich in Ruhe um ihre Gesundheit kümmert.

