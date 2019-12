Allgemein | STAR NEWS

Beim Fußballer läuteten die Hochzeitsglocken: Marco Reus hat geheiratet

Das schönste Weihnachtsgeschenk machten sich Fußballstar Marco Reus (30) und seine langjährige Freundin, das Model Scarlett Gartmann (26), in diesem Jahr selbst. Am Samstag (21. Dezember) traten die beiden heimlich still und leise vor den Traualtar.

Küsse auf Instagram

Dabei war es ein ereignisreiches Jahr für das Paar, welches seit Ende 2015 zusammen ist. Ende März wurden die beiden zum ersten Mal Eltern. Dabei ist nur bekannt, dass es sich bei dem Nachwuchs um eine Tochter handelt. Den Namen halten Vater und Mutter geheim — überhaupt hält Marco nicht viel davon, sein Privatleben über Instagram auszubreiten. Für den großen Tag am Wochenende machte der Nationalspieler allerdings eine Ausnahme, postete am Montag ein Bild, auf dem er und seine Scarlett sich innig küssen. Kommentar überflüssig.

Glückwünsche für Marco Reus und Scarlett

Seine knapp 8 Millionen Follower ließen das Bild natürlich nicht unkommentiert, Hunderttausende klickten innerhalb einer Stunde den Herzchen-Button, die Glückwünsche reißen seitdem nicht ab. "Schönes Paar", freuen sich die Fans und gratulieren in Scharen. Für Marco geht damit ein ganz besonderes Jahr zu Ende. Erst im Sommer hatte der Mittelfeldstar angedeutet, dass er nicht ewig im Fußballgeschäft bleiben wolle. Im 'ZEITmagazin' erklärte er: "Noch mal 15 oder 20 Jahre in diesem Business zu arbeiten, mit dieser Öffentlichkeit, als Trainer oder als Manager, das ist eher nicht meins. Ich will auch die andere Seite des Lebens kennenlernen und Dinge tun, die ich nie tun konnte: also richtig reisen, nicht so wie wir, die wir immer nur zwei Tage an einem Ort sind. Es gibt noch so so viele Sachen, die man noch erleben möchte. Dazu braucht man Zeit." Die Familie, mit der er das genießen kann, hat Marco Reus auf jeden Fall schon mal.