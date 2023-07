Allgemein | STAR NEWS

Bebe Rexha: Sängerin veröffentlicht Nachrichten ihres Freundes, in denen er ihr Gewicht anspricht

DE Showbiz - Bebe Rexha (33) hat Textnachrichten ihres Freundes Keyan Safyari veröffentlicht, in der er das Gewicht der Sängerin ('Say My Name') anspricht. Jetzt machen Trennungsgerüchte die Runde.

"Hättest du es lieber, dass ich dich anlüge?"

Die Musikerin hat immerhin 11 Millionen Follower, und die bekamen am Sonntag (16. Juli) Screenshots einer Unterhaltung von Bebe und dem Kameramann zu lesen. "Hey, ich habe nie gesagt, dass du nicht wunderschön bist und ich habe nie gesagt, dass ich dich nicht liebe. Ich habe in der Tat gesagt, wie schön du bist und wie sehr ich dich liebe. Aber ich habe immer gesagt, dass ich ehrlich zu dir sein werde, aber dein Gesicht hat sich verändert, und ich habe es dir gesagt…" Sie habe ihn danach gefragt, so Keyan. "Hättest du es lieber, dass ich dich anlüge? Du hast 35 Pfund zugenommen, also hast du offensichtlich zugelegt, und dein Gesicht hat sich verändert."

Braucht Bebe Rexha eine Therapie?

Bebe Rexhas Freund spekulierte weiter: " Wenn du nach Gründen suchst, um mit mir Schluss zu machen, dann ergibt das natürlich Sinn. Aber das ist nicht der wahre Grund. Wenn du unglücklich mit mir/dir/dem Leben ist, und du für uns keine Zukunft siehst, dann ist das ok und der Grund." Sie solle Wut und Ängste nicht als Waffen gegen ihn verwenden. "Du weißt, ich habe dich immer wunderschön gefunden und ich liebte dich, egal, was war." Dann schlug er Bebe vor, mittels Therapie ihren Problemen auf den Grund zu gehen. Was genau der Auslöser für seine Nachricht war, ist nicht ganz klar.

Bebes Leben verläuft zurzeit nicht eben in geraden Bahnen. Vor Kurzem wurde sie während eines Konzerts von einem Handy getroffen. Sie musste im Krankenhaus mit mehreren Stichen über dem linken Auge genäht werden. "Bitte keine Telefone in mein Gesicht werfen, ich flehe euch an. Danke", bat Bebe Rexha zwei Tage später, als sie auf die Bühne zurückkehrte.

Bild: Robert Bell/INSTARimages