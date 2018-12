Allgemein | STAR NEWS

‘Bauer sucht Frau’: Staffelbestwerte zum großen Finale

Inka Bause (50) streicht mit dem Finale von 'Bauer sucht Frau' tolle Quoten ein.

Am Montagabend [3. Dezember] flimmerte das Finale der 14. Staffel der RTL-Kuppelshow über die Bildschirme und beendete eine aufregende Zeit voller Liebesquerelen. Oder wie Inka Bause in der Sendung selbst sagte: "Diese Staffel ist aber auch was los! Ich komm ja nicht mehr hinterher!"

Gemeint ist damit das herztechnische Durcheinander, das bei 'Bauer sucht Frau' in diesem Jahr herrschte. Trennungen, Versöhnungen, Hochzeiten, Umzüge – alles war dabei. Kein Wunder, dass die Zuschauer vor dem TV großes Interesse am Finale hatten: Jeder wollte sehen, wer nun mit wem endet.

Im Durchschnitt schalteten 5,58 Millionen Zuschauer ab drei Jahren (Marktanteil 18,3 %) zur gestrigen Folge ein, der Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen betrug 19,7 Prozent (3,12 Millionen Zuschauer). Staffelbestwerte zum Finale also! In den Gesamtwerten konnte Staffel 14 die zurückliegende 13. Staffel übertreffen: Lag der durchschnittliche Marktanteil im vergangenen Jahr noch bei rund 17,2 Prozent, kletterte er aktuell auf 17,5 Prozent.

Während Bauer Matthias und seine Tayisiya es mit einer Fernbeziehung zwischen Deutschland und den USA versuchen wollten und inzwischen getrennt sind, probieren es Guy und Kathrin nach einer anfänglichen Trennung jetzt noch einmal miteinander. Andreas und Inge haben sich gesucht und gefunden. "So eine innige Liebe habe ich noch nicht erlebt", schwor der Schweizer Bauer im Finale. Steffi verlässt indes bald ihre schwäbische Heimat und wagt den Umzug nach Bayern zu Stephan, während bei Christian und Danielle der Funke einfach nicht überspringen wollte. Ähnlich lief es bei Marco und Laura, die zugaben: "Die Sache ist vorerst auf Eis gelegt." Ähnlich traurig und höllisch kompliziert lief es bei den restlichen Bauern ab.

Nur ein Paar hob sich als absolutes Highlight der 14. Staffel 'Bauer sucht Frau' hervor: Jörn und Oliwia. Der Farmer aus Namibia und die Polin sind bis über beide Ohren verliebt – Verlobung inklusive! Die 'BsF'-Fans dürfen sich sehr wahrscheinlich auf weitere Geschichten aus dem Leben des glücklichen Paares freuen. Inka Bause ist dann sicherlich gerne wieder dabei.

