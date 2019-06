Allgemein | STAR NEWS

Bastian Yotta: Zweites Liebes-Comeback gescheitert

Lange hat die Versöhnung zwischen dem Reality-TV-Star Bastian Yotta (42, 'Dschungelcamp') und seiner Marie nicht gehalten: Der Muskelmann ist wieder Single.

Bastian Yotta hat gekämpft wie ein Löwe

Erst im April hatte Bastian die Trennung von Freundin Maria auf Instagram bekannt gegeben. Doch wenig später haben sich die beiden versöhnt und ihrer Liebe eine zweite Chance gegeben. Dass das Liebes-Comeback nur von kurzer Dauer war, bestätigt der angebliche Selfmade-Millionär jetzt selbst in seiner Instagram Story. "Ich habe alles gegeben. Ich habe gekämpft wie ein Löwe, fast bis zur Selbstaufgabe. Wenn es nicht sein soll, soll es nicht sein. Dann muss man auch mal die Eier haben, ein Thema zu schließen", so Bastian. Warum es zur Trennung kam, verrät er jedoch nicht. Besonders traurig über das Liebesaus wirkt er in dem Video allerdings nicht und wendet sich direkt wieder seinen Workouts zu.

Enttäuschte Hoffnung

Noch Anfang des Jahres schwärmte Bastian im Dschungelcamp in den höchsten Tönen von seiner Maria. "Ich liebe diese Frau so abgöttisch und ich bin froh, dass ich nach 41 Jahren endlich jemanden gefunden habe, von dem ich weiß, sie wird die letzte Frau in meinem Leben sein." So schnell kann man sich täuschen. Das hat jetzt wohl auch Bastian Yotta am eigenen Leib erfahren müssen.

