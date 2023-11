Allgemein | STAR NEWS

Barbara Wussow: Zu viele Influencer auf dem ‚Traumschiff‘?

DE Deutsche Promis - Barbara Wussow (62) spielt seit fünf Jahren die Hoteldirektorin Hanna Liebold auf dem 'Traumschiff'. Die Darstellerin ('Vier Frauen und ein Todesfall') freut sich über den Job in Traumkulisse und nimmt da auch die Wechsel im Ensemble hin und die Gaststars, die mittlerweile mehr aus Influencern wie Cathy Hummels rekrutiert werden als aus gelernten Schauspieler*innen.

“Voll vorbereitet und hochprofessionell”

Während sie wenig mit den meisten ungelernten Kollegen und Kolleginnen anfangen kann, hat sie ein dickes Lob für Florian Silbereisen (42), der als Schlagerstar den Beruf nun auch nicht gelernt hat. "Ich kenne kaum jemanden, der so intensiv arbeitet", verriet die Wienerin gegenüber ‘t-online.de'. “An dem einen Tag steht er in Gelsenkirchen auf der Bühne, gibt vor 70.000 Menschen ein Konzert. Am nächsten Tag fliegt er um den halben Erdball für drei, vier, fünf Drehtage. Er ist wirklich fit, voll vorbereitet und hochprofessionell." Und dann sei der Sänger (’Du schaffst das schon') auch sehr angenehm im Umgang. "Dabei ist er immer guter Laune, hat Humor und macht das mit einem großen Herz."

Barbara Wussow erinnert sich immer noch an Sascha Hehns Küsse

Bei so viel Charme fiel es Barbara Wussow dann ein wenig leichter, sich auf den neuen Kollegen einzulassen, auch wenn sie mit seinem Vorgänger eine eigene Geschichte hat. "Es hat mir leidgetan, dass Sascha aufgehört hat, aber Florian ist in seiner Art und Weise wirklich ganz wunderbar." Sascha ist hier Sascha Hehn (69). Mit ihm hat sie ein paar 'Traumschiff'-Episoden gedreht, aber mit ihm fing ihre Karriere auch an. An seiner Seite spielte sie in der 'Schwarzwaldklinik' Schwester Elke und das hat bleibenden Eindruck hinterlassen."Er war mein erster Filmmann", erinnert sich Barbara Wussow im Gespräch mit 'InTouch' und fügte seufzend hinterher: "Seine Küsse bleiben unvergesslich."

Bild: FrankHoermann/SVEN SIMON/picture-alliance/Cover Images

