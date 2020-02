Allgemein | STAR NEWS

Barbara Meier: Mission Baby

DE German Stars - Barbara Meier (33) hatte am 1. Juni des vergangenen Jahres den Unternehmer Klemens Hallmann (44) geheiratet. Es war ein einzigartiges Event in Venedig, das von Superstars aus der ersten Riege besucht wurde, wie Sylvie Meis (41) und Arnold Schwarzenegger (72). Nun erfüllen sich Barbara und Klemens einen weiteren Traum.

Mr. & Mrs. Hallmann

Denn Barbara ist schwanger, wie sie auf ihrem Instagram-Account bekannt gab. Zu dem Kommentar "Mission Baby" postete sie ein Bild, das sie und ihren Mann zeigt. Es ist eine Anspielung auf das Filmposter von 'Mr. und Mrs. Smith' mit Brad Pitt und Angelina Jolie. Barbara lehnt am linken Rahmen, gekleidet in einem schwarzen Dress, eine Babyflasche im Strumpfband. Ihr Mann lehnt am rechten Rahmen, einen Teddybär in der Hand. Statt 'Mr. und Mrs. Smith' steht in der Mitte, auf einem weißen Hintergrund: 'Mr. und Mrs. Hallmann. Expecting a Baby.'

Barbara Meier hat es sich anders überlegt

Ihre Fans sind natürlich außer sich, auch wenn Barbara noch nicht verriet, wann der kleine Sonnenschein auf die Welt kommen soll, um welches Geschlecht es sich handelt und wie der Name lauten könnte. Im letzten Sommer hatte Barbara noch erwähnt, dass sie es nicht eilig habe mit dem Kinderkriegen, wie sie gegenüber 'Gala' betonte: "Wir wollen unbedingt Kinder haben, das habe ich auch immer gesagt. Aber wir haben nicht den Zwang, dass es jetzt sofort passieren muss. ‘Wir sind jetzt verheiratet und morgen muss das Kind kommen.’ Wenn es passiert, freuen wir uns natürlich, aber wir haben nicht diesen Drang, dass wir uns ein Zeitlimit setzen. Wir genießen erst einmal, dass wir geheiratet haben. Dem sollten wir auch Raum geben, damit wir das als Eheleute genießen können."