Barbara Becker wird bei ‘Let’s Dance’ übers Parkett schweben

Alle Jahre wieder zeigen die Promis bei 'Let's Dance' welche Tanztalente in ihnen schlummern. Nun wurde das Geheimnis gelüftet, wer sich in diesem Jahr unter anderem der Herausforderung stellen wird: Niemand geringeres als Schauspielerin und Designerin Barbara Becker (52) wird das Tanzbein in der RTL-Show schwingen.

"Feuchte Hände und Lampenfieber"

Blitzlichtgewichter und schrilles Scheinwerferlicht ist die Ex-Frau von Tennislegende Boris Becker (51) eigentlich gewohnt. Trotzdem habe Barbara wegen ihrer bevorstehenden Teilnahme bei 'Let's Dance' jetzt schon weiche Knie, wie sie gegenüber 'RTL verriet: "Natürlich bekomme ich direkt feuchte Hände und bin nervös und habe Lampenfieber. Ich habe das noch nie gemacht. Normalerweise mache ich vor der Kamera ganz gerne Sachen, die ich gut kann."

Doch bringt die 52-Jährige wirklich gar keine Tanzerfahrungen mit?

"Für so eine Herausforderung bin ich immer zu haben"

Barbara gibt ehrlich zu, Erfahrungen mit Standardtänzen hätte sie noch keine gesammelt. Nur in der Disco würde sie ab und zu einige Moves auspacken. Ob das reicht, um sich der strengen Wertung der Jury zu stellen?

Der TV-Star will sich den neuen Aufgaben zumindest wagemutig stellen: "Es ist Teil meines Jobs, fit zu sein, aber es ist tatsächlich ein bisschen was anderes: Ballroom Dance oder Pilates. Aber alle, die ich so anspreche, sagen immer: 'Freu dich drauf, das wird ganz toll. Du wirst was Neues lernen.' Für so eine Herausforderung bin ich immer zu haben."

Wer Barbara Becker in Aktion sehen will, muss sich jedoch noch etwas gedulden: Die neue Staffel 'Let's Dance' läuft ab dem 15. März auf RTL.

