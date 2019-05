Allgemein | STAR NEWS

Bahar Kizil: “Ich brauche keinen Partner, um glücklich zu sein”

Keine Frage: Bahar Kizil (30) ist über die letzten Jahre runder geworden. Ihren Durchbruch mit Morose ('Like A Lady') feierte sie noch in Kleidergröße 38, inzwischen trägt sie eine 44. Sich deswegen zu schämen, kommt für die Powerfrau vollkommen zu recht aber gar nicht infrage.

Bahar Kizil und die Glückspfunde

"Die Partnersuche ist definitiv schwerer", gibt die Sängerin im Interview mit 'Bunte' mit Blick auf ihre Pfunde unumwunden zu. "Gerade heutzutage, wo sich Männer immer ihre Dosis 'perfekte Frau' auf Instagram und Co. abholen, geht man als normale Frau schon mal unter." Doch sich deswegen grämen oder gar verzweifeln? No way!

Selbst ist die Frau

"Wenn ich keinen Mann finden sollte, dann bekomme ich eben alleine ein Kind. Ich brauche keinen Partner, um glücklich zu sein – und schon gar nicht, um eine Familie zu gründen", erklärt die Musikerin selbstbewusst.

Prototypen? Nein, danke!

Wer sich auf Instagram & Co. umschaut, der stellt schnell fest: Der Frauentyp, der dort im Mittelpunkt steht, ist immer der gleiche. Das hat auch Bahar Kizil erkannt und übt Kritik an dieser engen Weltsicht.

"Meist gibt es ja nur einen Prototyp Frau: blond, schlank, Glitzerkleidchen. Das ist so schade und einfach nicht mehr zeitgemäß", betont die brünette Powerfrau. Umso schöner, dass mit Bahar Kizil eine Frau fernab des gängigen Prototyps im Rampenlicht steht!

© Cover Media