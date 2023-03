Allgemein | STAR NEWS

‚Bachelor‘-Paar Dominik Stuckmann und Anna Rossow: „Man kann es gar nicht in Worte fassen“

DE Deutsche Promis - Nur allzu oft wird mit den Scheinwerfern der TV-Produktion bei Kuppelshows auch die Liebe ausgeknipst: Die Beziehungen, die vor der Kamera geschlossen werden, halten dem Alltag jenseits von üppigen Rosenbouquets und schwülstigen Liebeserklärungen selten stand. Doch es gibt Ausnahmen, wie Dominik Stuckmann (31) und Anna Rossow (34) zeigen.

"Dann überrollt einen das auch schnell"

Ein Jahr ist es her, dass sich der Unternehmer als 'Bachelor' für seine Herzdame entschied. Seitdem geht es bei den beiden drunter und drüber. "Man kann es noch gar nicht so richtig in Worte fassen oder realisieren, weil einfach so viel passiert. Man kommt aus so einem Format und auf einmal kennt dich jeder", berichtete Dominik im Gespräch mit 'Gala'. Es sei einerseits Druck da, andererseits würde jetzt mit der neuen Staffel auch ein neuer Bachelor in den Mittelpunkt rücken. Dennoch sind auch für dieses Jahr viele Auftritte geplant. Dass er und Anna immer noch zusammen sind, hat auch einfach damit zu tun, dass beide so bodenständig sind, glaubt sie: "Wir standen beide auch vorher schon mitten im Leben. Wenn du vielleicht Anfang 20 bist und noch nicht so deinen Platz gefunden hast, dann überrollt einen das auch schnell."

Dominik Stuckmann und Anna Rossow sind auf dem Boden geblieben

Dominik Stuckmann und Anna Rossow waren sich durchaus der möglichen Fallstricke bewusst, als sie ihre Beziehung begannen. "Es ist wichtig seine Werte beizubehalten, sich selbst treu zu bleiben, auf dem Boden zu bleiben", glaubt Dominik. Öffentlicher Zoff, wie gerade bei Iris und Peter Klein, kommt für die beiden nicht infrage. "An der Stelle schützen wir unsere Beziehung", versicherte Anna.

Auf dem Boden bleiben, sich auf sich selbst besinnen…das sind alles Themen, die den beiden am Herzen liegen. "Oft vergisst man im Alltag und dem ganzen Trubel einfach im Moment zu leben und die vielen Kleinigkeiten wertzuschätzen, die um einen herum sind", schrieb Dominik Stuckmann vor wenigen Tagen auf Instagram. "Hier ist euer Reminder zum Wochenende, einfach mal runterzufahren, den Moment zu genießen und den Fokus auf die wirklich wichtigen Dinge zu legen." Er lebt es mit Anna Rossow vor.

Bild: picture alliance/dpa | Horst Galuschka

