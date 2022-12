Allgemein | STAR NEWS

Babyshambles-Nachwuchs: Pete Doherty und Katia de Vidas erwarten ihr erstes Kind

DE Showbiz - Pete Doherty (43) wollte die frohe Botschaft wohl mit so vielen Menschen wie möglich teilen, und so gab er die Schwangerschaft seiner Ehefrau Katia am Montagabend (5. Dezember) während eines Konzertes in Straßburg bekannt.

Baby-News zehn Jahre nach dem ersten Date

Die Bekanntmachung durch Pete soll von unterschiedlichen Quellen bestätigt sein und die 'MailOnline' zitiert einen Augenzeugen: "Nach der Show sprachen sie mit Fans, die auf sie gewartet hatten, glücklich über die Neuigkeit." Der skandalumwitterte Rockstar, der mit seinen Bands The Libertines und Babyshambles berühmt wurde, datete seine Kollegin Katia de Vidas bereits ab 2012, aber es dauerte bis September 2021, dass die beiden Nägel mit Köpfen machten und wenige Tage nach ihrer Verlobung im französischen Küstenstädtchen Étretat, wo sie leben, heirateten.

Drittes Kind für Pete Doherty

Pete Doherty hat bereits zwei Kinder: Mit der Sängerin und Songwriterin Lisa Moorish bekam er Sohn Astile (19), mit dem südafrikanischen Model Lindi Hingston die mittlerweile zehnjährige Erin. Weder Pete noch Katia bestätigten bislang offiziell, dass sie Nachwuchs erwarten. Derzeit touren sie zusammen mit dem französischen Musiker Frédéric Lo und stellen das Album 'The Fantasy Life of Poetry & Crime' vor, das Pete und Frédéric gemeinsam aufgenommen haben. Die Kurztour endet am Samstag in Paris, dann kann Pete Doherty sich wieder seinem Familienleben widmen.

Bild: John Rainford/Cover Images