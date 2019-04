Allgemein | STAR NEWS

Babyfoto auf Instagram: So süß ist Marco Reus’ “kleine Prinzessin”

Er zählt zu den absoluten Ikonen im Fußball: Marco Reus (29), Kapitän und Schlüsselspieler des BVB, der laut eigener Aussage niemals zum Konkurrenten FC Bayern wechseln will. Am Wochenende stand er aber nicht wie erwartet beim Samstagsspiel [30. März] gegen Wolfsburg auf dem Rasen, sondern erlebte sein ganz persönliches Highlight: die Geburt seiner Tochter. Und obwohl Marco Reus sein Privatleben nie an die große Glocke hängt, teilte er nur wenige Stunden später das erste Babyfoto.

Marco Reus freut sich über seine "kleine Prinzessin"

Marco und seine Lebensgefährtin Scarlett Gartmann (25) könnten nicht glücklicher sein: Ihre Tochter kam gesund und munter zur Welt. Via Instagram ließ der sympathische Dortmunder seine 7,4 Millionen Abonnenten an seinem Glück teilhaben. Er postete ein zuckersüßes Babyfoto in Schwarz-Weiß, auf dem seine Tochter scheinbar schüchtern die Hand vors Gesicht hält. Mit der anderen umklammert sie Mamas Hand, auf der wiederum schützend die Hand von Papa Marco liegt. Harmonie und Liebe pur.

Zu dem süßen Bild schreibt Marco liebevoll: "Willkommen auf der Welt, meine kleine Prinzessin" und setzt die Hashtags #sprachlos, #stolz, #überglücklich, #mama und #papa.

Die Freude ist riesengroß

Auch der BVB selbst bestätigte Marcos Vaterschaft online. Auf Twitter schrieb der Verein: "Der Kleinen und den Eltern geht es gut, alle sind wohlauf! Herzlichen Glückwunsch unserem Captain und seiner Scarlett!"

Klar, dass Reus-Fans weltweit ausflippen vor Freude. In den ersten 12 Stunden online sahnte Marcos kleine Prinzessin über 580.000 Herzen auf Instagram ein. Die Kommentarspalte des Bildes ist voller Glückwünsche und Gratulationen – darunter auch von der Stadt Dortmund und dem Sportartikelhersteller Puma.

Marco Reus und seine Scarlett können ihre ersten Tage als Eltern jetzt also mit vollem Rückenwind genießen. Herzlichen Glückwunsch!

