Baby-News: Daniel Aminati wird zum ersten Mal Vater

DE Deutsche Promis - Seit drei Jahren sind Daniel Aminati (48, 'taff') und Patrice Eva Fischer (27) liiert, vor einem Jahr hielt der Moderator um die Hand seiner Liebsten an. Bisher haben es die beiden zwar nicht vor den Traualtar geschafft, das hält sie aber nicht davon ab, die Familiengründung voranzutreiben.

"Die Liebe wird siegen"

Auf Instagram verkündete Daniel nun in einem gemeinsamen Statement mit seiner Partnerin, dass er zum ersten Mal Vater wird. "Bald sind wir zu dritt. Wir sind glücklich und dankbar, Eltern zu werden." In einer Zeit voller Ängste und Unsicherheiten sei sich das Paar sicher, "dass die Liebe siegen wird".

Dazu postete das Paar mehrere Pärchen-Fotos, auf denen beide ganz in Schwarz gekleidet glücklich in die Kamera lächeln. Auf den Bildern ist auch schon deutlich ein leicht gewölbter Bauch zu erkennen, auf den der werdende Papa liebevoll seine Hände legt.

Daniel Aminati und Patrice Eva Fischer sind ausgewandert

Kennenlernt haben sie sich 2018 - Daniel hatte ihr Klavierspiel auf Instagram gefallen. "Ich dachte mir: Wow! Eine so hübsche Frau, die so toll Klavier spielt, die möchte ich gerne kennenlernen", erzählte er in seiner Story.

Der ProSieben-Moderator hielt im April 2021 bei einem Urlaub auf den Malediven um die Hand seiner Liebsten an - ganz romantisch am Strand. "Sie hat Ja gesagt!", schrieb er damals in seinem Instagram-Post. Das Ja-Wort haben sich die beiden zwar noch nicht gegeben, aber einen Umzug haben sie schon hinter sich: Patrice Eva Fischer und Daniel Aminati leben mittlerweile auf Mallorca - und das schon bald zu dritt.

Bild: picture alliance / AAPimages/Lueders

