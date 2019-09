Allgemein | STAR NEWS

Avicii: Gedenk-Konzert innerhalb von Minuten ausverkauft

DE Showbiz - Wie groß Aviciis (†28) Star-Power auch ein Jahr nach seinem Tod noch ist, zeigt sich an dem Tribut-Konzert, das zu Ehren des schwedischen DJs veranstaltet wird. Nicht nur wartet das Konzert mit zahlreichen internationalen Stars auf, es war auch innerhalb kürzester Zeit ausverkauft.

Ein großartiges Line-up

Am Donnerstag (5. September) startete der Verkauf der Tickets und war innerhalb von 30 Minuten auch schon wieder vorbei. So lange dauerte es, bis das Tribut-Konzert am 5. Dezember in Stockholm restlos ausverkauft war.

Aviciis Vater Klas Bergling zeigte sich tief bewegt von dem großen Interesse. "Es ist überwältigend und schwer zu verarbeiten", sagte er in einem Statement. "Ich bin so dankbar für all die Menschen, die diesen besonderen Abend mit uns teilen wollen."

Alle Erlöse fließen in die Stiftung von Avicii

Das Line-up des Gigs kann sich allerdings auch sehen lassen: Adam Lambert (37), Rita Ora (28), Aloe Blacc (40) und David Guetta (51) gehören zu den Musikern, die auftreten werden. Der Erlös des Konzerts kommt der Tim Bergling Stiftung zu Gute, die im Gedenken an Avicii gegründet wurde und seinen bürgerlichen Namen trägt.

Die Stiftung hat es sich zur Aufgabe gemacht, über psychische Krankheiten aufzuklären und Suizidprävention zu unterstützen. Tim Bergling hatte sich im April 2018 das Leben genommen.

