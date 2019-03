Allgemein | STAR NEWS

Ausgeplaudert! SO muss Til Schweigers Traumfrau sein

In der Liebe will es bei Til Schweiger (55) zurzeit einfach nicht klappen. Erst Anfang des Jahres trennten sich der Schauspieler von Filmproduzentin Francesca Dutton nach einer kurzen aber medienwirksamen Beziehung. Jetzt ist der begehrte Schauspieler wieder Single. Für eine neue Liebe ist Til offen – aber welche Eigenschaften müsste die ideale Partnerin mitbringen?

Schönheit ist relativ

Im 'BILD'-Interview plaudert der 55-Jährige aus: "Bei einer Frau habe ich die gleichen Kriterien wie bei einem Freund: empathisch, humorvoll, lustig, ehrlich – und natürlich auch hübsch, klar. Aber das ist relativ."

Dass dem Filmstar in den Medien meist ein bestimmter Frauentyp nachgesagt wird, kann Til nicht verstehen: "Ich hatte einmal zwei blonde Frauen hintereinander und alle meinen jetzt, das wäre mein Beuteschema. Dabei sind mir Haarfarben nie wichtig gewesen."

"Ich würde auch noch einmal 'Ja' sagen"

Von seinem Schwiegervater bekam Til einige hilfreiche Tipps in Sachen Liebe. Der Schauspieler und Filmemacher erinnert sich besonders an einen wichtigen Ratschlag: "Er meinte, dass sein Leben einfacher wurde, als er gelernt hat, zu sagen: 'Ja, mein Schatz.' Und das funktioniert auch! Ich würde auch noch einmal 'Ja' sagen." Til Schweiger hat die Hoffnung also noch nicht aufgegeben und ist nach wie vor offen für eine neue Liebe.

© Cover Media