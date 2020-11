Allgemein | STAR NEWS

Aufregung bei ‘The Crown’: Emma Corrin nach Pool-Dreh im Krankenhaus

DE Showbiz - In der neuen Staffel des Netflix-Hits 'The Crown' tritt endlich Prinzessin Diana in Erscheinung, doch der Schauspielerin Emma Corrin, die Lady Di spielt, wurde die Traumrolle fast zum Verhängnis.

Emma Corrin bekam keine Luft mehr

Emma, die unter Asthma leidet und zum Zeitpunkt des Drehs in Spanien auch noch Husten hatte, geriet während einer Pool-Szene in Lebensgefahr.

"Ich bin Asthmatikerin und war schon eine Weile erkältet und hustete", erzählte Emma dem britischen Magazin 'Glamour'. "Ich musste eine Szene in einem eisigen Swimming-Pool drehen. Es war die härteste Szene, weil ich mich Wasser tretend so gerade eben über Wasser hielt."

Beinahe wäre Emma danach schwerkrank in einen Flieger gestiegen: "Wir sollten noch am selben Abend nach Großbritannien zurückfliegen und stoppten an einem Krankenhaus, um mir Antibiotika zu besorgen. Die Ärzte testen meinen Sauerstoffgehalt im Blut und sagten: 'Wir können Sie nicht gehen lassen, weil Ihre Sauerstoffwerte so niedrig sind', also blieb ich im Krankenhaus."

Inkognito im Krankenhaus

Ärzte und Pfleger begriffen erst etwas später, wer da in ihrem Krankenhaus gelandet war und zu welchem Zweck Emma sich in Spanien aufhielt. "Ich erinnere mich, dass die Schwestern kapiert hatten, dass ich zum Filmen da war, und sie sagten 'Sollen wir Ihnen einen Karton über den Kopf stülpen, damit Sie niemand erkennt?'" erinnerte sich Emma Corrin, die inzwischen über den Zwischenfall lachen kann.

Während der Dreharbeiten in Spanien hatten Emma Corrin und ihr Co-Star Josh O‘Connor, der Prinz Charles spielt, die legendäre Australienreise des Paars im Jahr 1983 nachgestellt, die Lady Dis internationalen Ruhm weiter ausbaute.

