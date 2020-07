Allgemein | STAR NEWS

Aufregende Neuigkeiten: Demi Lovato ist verlobt!

DE Showbiz - Am Mittwochabend (22.Juli) teilte Demi Lovato (27) die frohe Botschaft mit ihren Followern auf Instagram: Die Sängerin hat sich mit ihrem Freund, dem Schauspieler Max Ehrich (29,) verlobt. Sie postete gleich mehrere Fotos, die sie mit ihrem Liebsten zeigen - darunter ist auch das Bild eines Riesenklunkers mit einer langen Bildunterschrift.

Demi Lovato fühlt sich "vorbehaltlos" geliebt

"Als ich ein kleines Mädchen war, nannte mich mein Vater immer seine 'kleine Partnerin' - das mag sich mit seinem Cowboy-Südstaaten-Akzent komisch angehört haben. Für mich war das total einleuchtend", so Demi. "Und heute ist das Wort wieder total einleuchtend, aber heute werde ich offiziell die Partnerin eines anderen. Ich habe dich von dem Moment an geliebt, an dem ich dich getroffen habe. Das ist etwas, was ich niemandem erklären kann, der das noch nicht erlebt hat, aber zum Glück hast du das auch."

Weiter schreibt sie: "Ich habe mich im Leben noch nie so vorbehaltlos geliebt gefühlt, außer von meinen Eltern, mit all meinen Fehlern. Du drängst mich nie dazu, etwas anderes zu sein als ich selbst."

Aus dem Lockdown in die Verlobung

Demi fühle sich geehrt, Max Ehrichs' Frau zu werden und liebe ihn mehr "als jede Bildunterschrift es ausdrücken könnte." Außerdem freue sie sich darauf, eine Familie und ihr Leben mit ihm zu planen. "Ich liebe dich für immer. Mein Partner. Auf unsere Zukunft!!!"

Demi Lovato und Max Ehrich haben ihre Beziehung im März öffentlich gemacht und im Lockdown viel Zeit miteinander verbracht.

