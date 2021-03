Allgemein | STAR NEWS

Aufatmen bei Ralf Moeller: Eltern geimpft – doch der Schauspieler kritisiert Deutschlands Impfpolitik

DE Deutsche Promis - Es war ein langer Kampf, doch ein Gladiator gibt nicht auf: Ralf Moeller (62) setzte sich monatelang dafür ein, dass seine Eltern endlich die Covid-Impfung erhalten. Jetzt haben Papa Helmut (92) und Mama Ursula (84) endlich ihre erste Dosis bekommen. Doch der ehemalige Bodybuilder denkt schon wieder einen Schritt weiter.

"Wie sollen die Menschen das organisieren?"

Sonderlich beeindruckt hat ihn der Ablauf nämlich nicht — der Ablauf sei einfach viel zu kompliziert, besonders für alte Leute, klagt der Hollywood-Recke im Video gegenüber 'Bild'. "Wie einzelne Menschen oder auch Paare (…) das alles organisieren müssen, dass sie, wenn sie ihren Impftermin haben, sie erstmal zusahen müssen, dass sie da hinkommen … das ist blamabel genug." Er selbst konnte seine Eltern nicht begleiten, da er sich allen Vorsichtsmaßnahmen zum Trotz selbst mit Corona infiziert hatte. Freunde begleiteten die beiden zum Impfzentrum.

Ralf Moeller holt gegen die Bundesregierung aus

Dem Schauspieler geht es trotz Infektion den Umständen entsprechend gut, gelegentlich fühle er sich etwas schwach. Mehr als sein eigener Gesundheitszustand beschäftigt ihn aber die unnötig komplizierte Organisation einer Impfung. Warum, fragt der Star, werden Senioren nicht zuhause geimpft? "(Neulich) war sieben Grad minus, da standen alte Menschen kalt und zitternd in einer Schlange vor dem Impfzentrum", so der Star. "Die sind so weit von der Normalität ab bei der Bundesregierung, da fehlen mir ganz einfach die Worte."

Trotz aller Erleichterung, dass seine Eltern die erste Dosis hinter sich haben: Die Politik habe in Sachen Impfung auf allen Ebenen versagt. "Was jetzt wichtig ist, dass wir geimpft werden, Hunderttausende, Millionen, jeden Tag." Damit spricht Ralf Moeller all denjenigen, die noch immer auf einen Termin warten, wohl aus der Seele.