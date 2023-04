Allgemein | STAR NEWS

Auf die Knie, Philipp Stehler: Der Star hat sich verlobt

DE Deutsche Promis - Realitystar und Fitness-Influencer Philipp Stehler (34) fragte Vanessa Ciomber, ob sie ihn heiraten möchte. Dass er mit einer positiven Antwort gerechnet hat, zeigt allein schon, dass er die Frage aller Fragen vor Familie und Freund*innen gestellt hat.

‘She said Yes’

Und natürlich wurde alles auf Video aufgenommen und auf Instagram mit einem jubilierenden 'She said Yes' geteilt. So sehen seine 250.000 Follower wie er seine Freundin fragt: "Was fehlt eigentlich noch zum perfekten Glück?” und dann vor ihr auf die Knie geht und ihr den Ring entgegenhält. Auch wenn es wohl wenig überraschend war, zeigte sich das Model dann doch gerührt und präsentierte stolz den Diamantring, der jetzt am Finger funkelt. Das Paar ist seit 2020 zusammen und konnte im Februar seinen Fans überglücklich mitteilen, dass ein Baby unterwegs ist.

Philipp Stehler erfuhr auf Ibiza vom Vaterglück

Für Philipp Stehler ist dies ein besonderes Glück, denn der Star leidet seit zehn Jahren unter der Darmkrankheit und es war erst nicht klar, ob er überhaupt Vater werden kann. Aber im September auf Ibiza konnte ihm Vanessa die freudige Kunde übermitteln. "Dann ist es sofort rausgeplatzt und habe gesagt 'Schatz, ich trage dein Kind unter meinem Herzen'", beschrieb sie gegenüber 'Bild' den Moment, der ziemlich unromantisch auf einem Parkplatz auf Ibiza stattfand, denn die Influencerin konnte mit der guten Nachricht nicht warten. Ihr Liebster war wie vor den Kopf gestoßen, dass er tatsächlich Vater wird. "Und er konnte es gar nicht glauben. Damit haben wir nicht gerechnet, dass es so schnell geklappt hat, nachdem wir gesagt haben, dass wir es jetzt versuchen."

Dass es ein Junge wird, haben die beiden ihren Fans schon verraten, auch dass der Knabe wohl einen Doppel-Vornamen bekommen wird. Nun muss er erstmal gesund auf die Welt kommen und dann werden Philipp Stehler und Vanessa Ciomber ihre Hochzeit feiern.

Bild: picture alliance / | -