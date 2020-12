Allgemein | STAR NEWS

Auf der Suche nach dem Weihnachtsstern: Pink landet im Krankenhaus

DE Showbiz - Pink (41) braucht schon wieder ärztliche Hilfe. Das Jahr verläuft wirklich nicht gerade glatt für die Sängerin ('Get The Party Started'), die von einer Katastrophe in die nächste schlidderte. Zum Abschluss landete sie noch einmal in der Notaufnahme — mit einem gebrochenen Fuß.

Dauergast im Krankenhaus

Pink hatte am Sonnabend (19. Dezember) ein Bild auf Instagram hochgeladen, das sie mit Maske im Krankenhaus zeigte. "Ich bin die Treppe heruntergerannt, um den Weihnachtsstern zu sehen", schrieb Pink. Dabei kam sie sogar zwei Tage zu früh, um das Himmelsspektakel zu beobachten. "Frohe Weihnachten, wer will einen Negroni?!" Der gebrochene Fuß ist nur eine von unzähligen gesundheitlichen Rückschlägen, die die Sängerin in diesem Jahr hinnehmen musste. So erkrankten sie und ihr dreijähriger Sohn Jameson im Mai an Covid, eine "furchterregende Erfahrung", wie Pink selbst sagte.

Pink versucht es mit Galgenhumor

Anschließend schnitt sich der Star beim Abtrocknen eines Weinglases die Hand auf, die Wunde musste genährt werden. Damit nicht genug, als nächstes entwickelte sich in Pinks Knie eine Staphylokokken-Infektion. Ihr neuestes Missgeschick veranlasste die Sängerin, die mit bürgerlichem Namen Alecia Beth Moore heißt, zu Galgenhumor: "Ich werde noch heute Abend ins Innere eines rohen Hähnchen kriechen und mal schauen, wie sich Salmonellen so anfühlen! 2020 kommt einfach mit einem Geschenk nach dem anderen um die Ecke." Ob es wohl ein Trost für Pink ist, dass sie 2020 nur noch 10 Tage ertragen muss?