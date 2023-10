Allgemein | STAR NEWS

Auch in Abwesenheit wirbelt die Sängerin die NFL durcheinander: „Taylor Swift ist nicht beim Spiel“

DE Showbiz - Wo Taylor Swift (33) auftaucht, spricht man über nichts anderes mehr als über Taylor Swift. Selbst beim American Football wird das Spiel zur Nebensache, wenn die Sängerin ('Look What You Made Me Do') im Publikum sitzt.

“Ich hätte nie gedacht, dass ich diese Worte mal über meine Lippen bringe"

Seit der Superstar angeblich mit Footballer Travis Kelce von den Kansas City Chiefs zusammen ist, geht es kaum noch um den Sport, wenn TayTay ihren Liebsten live im Stadion anfeuert. Immer wieder schwenken die Kameras auf Neu-Footballfan Taylor. Dass sie neulich halb Hollywood mitgeschleppt hatte und mit Blake Lively, Ryan Reynolds, Hugh Jackman und Sophie Turner im VIP-Bereich saß hilft da nicht. Am Sonntag (8. Oktober) fehlte die Sängerin allerdings auf den Rängen - und auch das war eine Meldung wert. "Falls Sie sich fragen, ich hätte nie gedacht, dass ich diese Worte mal über meine Lippen bringe", so Kommentator Jim Nantz. "Taylor Swift ist nicht beim Spiel."

Taylor Swift bricht Herzen

Offenbar hatten sich viele Fans zum Football aufgemacht, in der Hoffnung, einen Blick auf Taylor Swift zu erhaschen, denn Jim fügte hinzu: "Ich habe gerade ein paar Leute mit gebrochenen Herzen auf den Tribünen gesehen. Taylors Einsatz stand die ganze Woche auf der Kippe, aber heute wird sie offiziell nicht zum Einsatz kommen." Bei den letzten beiden Spielen war die Musikerin gesehen worden, wie sie ihren angeblichen Freund anfeuerte und sogar seine Mutter Donna Kelce umarmte. In einem Podcast hatten Travis und sein Bruder Jason kritisiert, dass es nur noch um Taylor Swift und nicht um den Sport gehe: "Man zeigt sie einmal, zeigt den Leuten, dass sie da sind, vielleicht ein kleiner Clip nach einem Touchdown, aber man sollte es nicht übertreiben. Die Leute sind da, um das Spiel zu sehen. Es war echt viel."

