Asia Argento: Weinstein-Opfer feiert Comeback auf der Paris Fashion Week

Lange Zeit war es still um Asia Argento (43).

Die Schauspielerin ('The Heart Is Deceitful Above All Things') hat schließlich keine einfache Zeit hinter sich. Asia Argento war eine der ersten Frauen, die den in Ungnade gefallenen Filmproduzenten Harvey Weinstein (66, 'Shakespeare in Love') im Herbst 2017 unerwünschter sexueller Übergriffe bezichtigten und damit eine Lawine lostraten. Im Juni 2018 verlor die Italienerin dann ihren Freund, den Starkoch und Autoren Anthony Bourdain, der im Alter von 61 Jahren Selbstmord beging. Kurz darauf geriet die Schauspielerin allerdings selbst ins Kreuzfeuer der Kritik, denn ihr wurde vorgeworfen, Sex mit einem minderjährigen Co-Star gehabt zu haben — Anschuldigungen, die sie mit der Zahlung einer größeren Summe aus der Welt schaffte. Doch sie kosteten Asia Argento ihren Job als Jurorin in der italienischen Ausgabe der Talentshow 'X Factor' und vor allem ihren Ruf. Doch am Montag [21. Januar] feierte der Star ein großes Comeback — als Model auf der Paris Fashion Week. Designer Antonio Grimaldi (63) hatte den italienischen Leinwandstar auserkoren, seine neue Kollektion für Frühjahr/Sommer 2019 auf dem großen Event in der französischen Hauptstadt vorzustellen. Asia trug ein weißes asymmetrisches Minikleid mit einer langen Schleppe und Federapplikationen am Rücken. Dabei kamen ihre schlanke, sportliche Figur und ihre zahlreichen Tattoos bestens zur Geltung. Ob die Show nach dem Skandal ein Comeback für Asia Argento bedeutet, wird sich in den nächsten Monaten zeigen.

