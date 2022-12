Allgemein | STAR NEWS

Ashley Benson: Besessener Fan macht ihr das Leben schwer

DE Showbiz - Ashley Benson (32, 'Pretty Little Liars') lebt in Angst vor einem Stalker. Jetzt platzte der Schauspielerin der Kragen, und sie beantragte in Los Angeles eine einstweilige Verfügung gegen den aufdringlichen Fan.

40 verschiedene Telefonnummern

In der Anklageschrift, die 'The Blast' vorliegt, behauptet die Amerikanerin, dass ein zwanzigjähriger Mann aus Las Vegas sie nun seit einem Jahr belästigt. Nach dem ersten telefonischen Kontakt, sperrte der Star die Nummer, aber der 'Fan' wusste sich zu helfen. "Er benutzte 40 verschiedene Telefonnummern, um sie anzugreifen und zu belästigen." Sie habe ihm niemals die Erlaubnis gegeben. Was er ihr erzählt, würde einem die Haare zu Berge stehen lassen: "Er droht häufig damit, ihr Schaden zuzufügen und/oder sich umzubringen, wenn Benson ihn nicht sieht oder nicht mit ihm interagiert." Das Anwaltsteam der Serienheldin machte deutlich, dass es sich hier um einen "gefährlich obsessiven Fan" handeln würde.

Ashley Benson fühlt sich bedroht

Ashley Benson fühlt sich durch ihren Stalker bedroht und es nimmt sie sehr mit. Sie leide laut Anklage unter "extremer emotionaler Belastung, Angst und Beklemmung". Für sie sieht es so aus, als ob der junge Mann ihren Social Media-Account dazu nutze, um herauszufinden, wo sie sich gerade befinde. Nicht nur das: Er habe sich in einer "bedrohlichen und beängstigenden Weise" genähert. Dies sei alles Grund genug, nun richterlich anordnen zu lassen, dass der Stalker sich mindestens 200 Meter von ihr und ihrem Grundstück fernzuhalten hat. Außerdem möchte die Kalifornierin, dass ihm verboten wird, sie zu kontaktieren oder sie auf irgendeiner Social-Media-Plattform zu erwähnen. Ob der Richter der Bitte von Ashley Benson nun zustimmt, wird sich bald zeigen.

