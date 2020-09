Allgemein | STAR NEWS

Arnold Schwarzenegger: So hat er einen Fan glücklich gemacht

DE Showbiz - Arnold Schwarzenegger (73) scheint sich ab und zu auf dem Online-Portal Reddit zu tummeln, auf dem sich Internetnutzer über Gott und die Welt unterhalten können. Ein Nutzer namens RadonLab hatte dort ein Bild gepostet von einer Pfeife, die er selbst aus Holz geschnitzt hat.

Eine Pfeife wie keine andere

Das Besondere: Der Pfeifenkopf war nach dem Antlitz des Terminators gestaltet, den Arnold Schwarzenegger erstmals 1984 verkörperte. Die Pfeife gefiel den Reddit-Nutzern. Einem Nutzer gefiel sie ganz besonders. Arnold Schwarzenegger höchstpersönlich hatte das gute Stück im Online-Portal entdeckt und sich sofort in die Holzarbeit verliebt. So kommentierte er: "Wow. Das ist fantastisch. Sie ist wunderschön. Würdest du sie an mich verkaufen?" Warum sollte der Hersteller da Nein sagen? Schließlich ist er ein großer Fan des Schauspielers. RadonLab antwortete: "Ich würde dir gerne diese Pfeife geben. Es wäre eine große Ehre für mich. Wie kann ich mit dir in Kontakt treten?"

Arnold Schwarzenegger rauchte mit Genuss

So ganz umsonst wollte Arnold die Pfeife dann aber doch nicht entgegennehmen. Künstler sollten schließlich vergütet werden. Daher bot der Schauspieler und ehemalige Politiker RadonLab an, ihm ein Foto von sich mit der Pfeife zu schicken und das Bild zu signieren. Tatsächlich postete Arnold einige Tage später das Bild, wie er genüsslich an der angezündeten Terminator-Pfeife zieht. Signiert hatte er es mit den Worten: "An Radon, danke für die tolle Pfeife. Arnold Schwarzenegger." RadonLab schoss vor Freude fast ein Regenbogen aus dem Bauch: "Du hast nicht nur meinen Tag, sondern mein ganzes Leben bereichert. Vielen Dank. Es ist für mich echt magisch, dich mit meiner Arbeit zu sehen. Ich kann es noch immer nicht glauben."