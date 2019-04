Allgemein | STAR NEWS

Arnold Schwarzenegger: Sein unehelicher Sohn macht ihn stolz

Arnold Schwarzenegger (71) hat bekanntlich 1997 mit seiner ehemaligen Haushälterin Mildred Baena einen unehelichen Sohn bekommen. Der hört auf den Namen Joseph Baena und ist inzwischen 21 Jahre alt. Er ist jetzt auch stolzer Uni-Absolvent, denn sein Studium hat er soeben erfolgreich beendet.

Endlich fertig mit Lernen

Am Samstag [27. April] wurde die Zeremonie auf dem Gelände der Pepperdine University in Malibu, Kalifornien, ausgetragen. Arnold war natürlich da und teilte auch stolz ein Bild der Veranstaltung auf Instagram, das Vater und Sohn zeigt, wie sie Hände schüttelnd in die Kamera grinsen. Dazu schrieb der 'Terminator'-Star: "Herzlichen Glückwunsch, Joseph! Vier Jahre harter Arbeit mit dem Business-Studium an der Pepperdine University und heute ist dein großer Tag! Du hast dir die Feier verdient und ich bin sehr stolz auf dich! Ich liebe dich!"

Was passiert als nächstes mit Arnold Schwarzeneggers Sohn?

Dass Arnold mit seiner ehemaligen Haushälterin einen Sohn gezeugt hat, machte dieser erst nach der Trennung von seiner damaligen Ehefrau Maria Shriver 2011 öffentlich. Joseph folgt seinem Vater derweil in die Welt des Bodybuildings. Ob er auch irgendwann gefeierter Filmstar wird? Auf Instagram zeigte sich der Schwarzenegger-Spross dankbar für seine Zeit an der Uni: "Ich hatte mit die beste Zeit meines Lebens an dieser Schule und mit den Menschen auf diesen Bildern. Ich bin so unglaublich dankbar, das Privileg genossen zu haben, an einer so schönen und renommierten Universität zu studieren und meinen Abschluss zu machen. Ich glaube, das ist nur der Anfang eines neuen Weges. Lasst uns sehen, wohin er uns führt."

