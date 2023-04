Allgemein | STAR NEWS

Arnold Schwarzenegger gibt seine Weisheiten weiter: Erfolgreich wie der Terminator

DE Deutsche Promis - Seine Fans sollten schon mal Platz im Regal schaffen, denn in wenigen Monaten erscheint ein neues Buch von Arnold Schwarzenegger (75). Am 10. Oktober kommt ‘Be Useful: Seven Tools For Life’ (Mach dich nützlich: Sieben Werkzeuge fürs Leben) in den Handel, kündigte der Star am Dienstag (18. April) an.

Geteilte Lebenserfahrung

In den sozialen Medien erklärte der Star, was ihn zu dem Werk inspiriert hat: "Mein Vater sagte immer zu mir ‘Mach dich nützlich, Arnold’. Und jedes Mal, wenn Leute zu mir kommen mir sagen, wie sehr ihnen meine Ratschläge im Leben geholfen haben, sehe ich, dass es nützlich ist, wenn ich meine Lebensphilosophie, Regeln und Werkzeuge teile. Darum habe ich mich endlich hingesetzt und ein Buch über meine Philosophie geschrieben. So können meine Werkzeuge jedem nützen." In seinem YouTube-Channel erklärte der Actionheld, dass sein Motivationsbuch "wirklich jeden erfolgreich macht".

Arnold Schwarzenegger geht auf PR-Tour

Arnie versprach, dass er tausende von Exemplaren höchst persönlich signieren und auf eine weltweite Werbetour gehen werde, um sein Werk vorzustellen. "Ich habe bereits angefangen, Seite um Seite zu unterschreiben, weil die ersten Zehntausend mein persönliches Autogramm enthalten werden", verriet er. "Das stimmt, ich sitze hier jeden Tag, mache 300 pro Tag; sehr, sehr diszipliniert." In den Reaktionen auf Twitter findet sich auch die Ankündigung von Schwarzeneggers Sohn Patrick, der das Buch vorbestellen will, "obwohl mir diese sieben Werkzeuge vermutlich schon ins Hirn gebrannt sind". Arnold Schwarzeneggers letzter Ausflug in die Welt der Literatur war seine Autobiographie aus dem Jahr 2012, die den Titel ‘Total Recall: My Unbelievably True Life Story’ trug.

Bild: Faye's Vision/Cover Images