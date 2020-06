Allgemein | STAR NEWS

Arnold Schwarzenegger: Darum drehte er vor dem Fitnessstudio gleich wieder um

DE German Stars - Stück für Stück kehren wir alle ins normale Leben zurück. Auch Arnold Schwarzenegger (72) freut sich darüber, nicht mehr zuhause festzusitzen. Für den Schauspieler ('Conan der Barbar'), Bodybuilder und ehemaligen Gouverneur von Kalifornien bedeutet Normalität vor allem eines: Ab ins Fitnessstudio.

Keine Maskenpflicht während des Workouts

Der Terminator schwang sich also am Dienstagmorgen (16. Juni) aufs Fahrrad und radelte in sein liebstes Gym — Gold's in Venice, einem Stadtteil von Los Angeles. Dort wurde ihm erklärt, dass er zwar zum Betreten des Studios und in den Gemeinschaftsräumen eine Maske tragen müsse, es aber keine Pflicht gebe, diese auch während des Workouts aufzubehalten.

Für Arnold Schwarzenegger geht Sicherheit vor

Das schmeckte dem ehemaligen Politiker gar nicht. Gold's hält sich damit allerdings an die Vorschriften, und mittlerweile wissen wir ja alle, dass Masken über längere Zeit lästig sind, ganz besonders, wenn man sie drinnen trägt— ein Workout kann unter der heißen Mundbedeckung schnell zur Tortur werden. Doch Arnie sorgte sich mehr um seine Gesundheit als um die Beeinträchtigung seines Trainings. Schließlich sind Gyms auch ohne Pandemie als Bazillenschleudern bekannt.

Das Risiko war dem Star schlicht zu groß, denn die beim Atmen ausgestoßenen Tröpfchen könnten schließlich Viren enthalten, die auch ohne Oberfläche längere Zeit überleben. Der Terminator schwang sich also wieder aufs Rad und fuhr nach Hause. Dort wartetet Arnold Schwarzenegger auf einen Impfstoff — während er im gut eingerichteten heimischen Gym trainiert.