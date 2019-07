Allgemein | STAR NEWS

Armin Rohde: So sollen die Pfunde purzeln

Armin Rohde (64) ist mit seinem Gewicht unzufrieden. Der beliebte Schauspieler war nie eine Bohnenstange, doch kürzlich hat er sich zum Ziel gemacht, in den nächsten zwei Jahren ordentlich abzuspecken: 20 Kilo sollen runter von den "über 100 Kilo", die er momentan mit sich herumträgt.

Ernährung und Sport

Im Gespräch mit ‘Bild’ erklärt der Star, wie er sich in den vergangenen Wochen bewusst wurde, dass auf der Waage etwas passieren muss:

"Ich kann mich doch nicht einfach so gehen lassen. Mein Spiegelbild muss mir schon gefallen! Außerdem merke ich mit den Jahren, was ich da an Gewicht mit mir herumtrage. Ich bin jetzt 64 Jahre alt. Ich habe vor, meinen Job noch gute 20 Jahre zu machen."

20 Kilo sollen runter – aber wie gedenkt er, das zu schaffen? Mit Intervallfasten und viel Sport, wie er fort fährt: "Ich esse 16 Stunden am Tag nichts. […] Ich war gerade einen Monat auf Mauritius zum Drehen. Da war ich jeden Morgen im Pool. Manchmal bin ich noch vor dem Frühstück 112 Bahnen geschwommen."

Armin Rohde ist realistisch

Darüber hinaus setzt er sich zuhause auf sein Rudergerät und stellt sich auf das Laufband. 15 Minuten setze er für das Rudern an, 50 Minuten für das Laufband. Um den Jojo-Effekt zu vermeiden, macht sich Armin aber nicht zu viel Stress – zu viel in zu kurzer Zeit abzunehmen sei auf lange Sicht nicht hilfreich, wie er bereits aus eigener Erfahrung weiß, denn "mit meinem Gewicht ist es so wie mit den Aktienkursen. Es gibt immer wieder Zacken nach oben und unten."

Der Kampf gegen den inneren Schweinehund geht also weiter – und dieses Mal kann er hoffentlich besiegt werden.

