Ariana Grande: Tattoo-Panne ohne Ende

Ariana Grande (25) stolpert von einer Peinlichkeit zur nächsten. Schließlich weiß jeder: Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Das bekommt die Sängerin zurzeit am eigenen Leibe zu spüren.

Als ob die Geschichte um Ariana Grandes kleinen Holzkohlegrill nicht schon peinlich genug wäre…

Vor wenigen Tagen machte die Sängerin ('thank u, next') Schlagzeilen, aber nicht auf die Art, wie sie es sich gewünscht hätte. Als Ariana Grande der Welt stolz ein neues Tattoo in ihrer Handfläche präsentierte, ging ein virtuelles Kichern durch den Teil der Social-Media-Welt, der des Japanischen mächtig ist. Der Star hatte sich den Titel ihres neuen Hits '7 Rings' ins Japanische übersetzen und auf ihre Hand stechen lassen. Jedoch war sie mit der Schriftzeichenfolge etwas lax umgegangen, hatte kurzerhand ein paar Schnörkel ausgelassen. Statt '7 Rings' stand plötzlich 'kleiner Holzkohlegrill' auf ihrer zarten Haut, und wer den Schaden hat, braucht natürlich für den Spott nicht zu sorgen.

Kurzfristige Schadensbegrenzung

Ariana Grande löschte zunächst einmal das fragliche Bild, verteidigte sich später damit, dass der Körperschmuck sich an der Stelle ja ohnehin schnell abnutze und somit nicht für die Ewigkeit sei. Schließlich hatte aber auch eine hartgesottene Influencerin wie Ariana die Schnauze voll und schimpfte: "Lasst mich und meinen kleinen Holzkohlegrill jetzt in Ruhe!"

Zweiter Anlauf für den kleinen Grill

Heimlich still und leise arbeitete sie aber an einer Lösung, ließ die Tätowierung umarbeiten und präsentierte dann erneut das Ergebnis auf Social Media. "Ruhe in Frieden, kleiner Grill, ich werde dich vermissen. Ich mochte dich." Es gab nur ein Problem: Jetzt trägt der Star stattdessen die Worte 'Japanischer Grillfinger' oder 'Kleiner Grillfinger' auf der Hand, wie hilfreiche Übersetzer schnell hervorhoben.

Wenn es so weitergeht, wird Ariana Grande wahrscheinlich bald eine Grillparty schmeißen müssen.

© Cover Media

