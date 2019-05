Allgemein | STAR NEWS

Archie Harrison: Wilde Spekulationen über den Namen von Meghan und Harrys Baby

Seit am Montag [6. Mai] die freudige Nachricht um die Welt ging, dass Herzogin Meghan (37) einen gesunden Jungen zur Welt gebracht hat, hatten alle nur eine Frage: Wie soll der Neu-Royal heißen? Die gewöhnlich gut informierten britischen Buchmacher sahen Arthur ganz oben auf ihrer Liste. Doch es sollte ganz anders kommen.

Ist Harry ein Fan von 'Riverdale

"Der Herzog und die Herzogin von Sussex sind hocherfreut, die Geburt ihres ersten Kindes Archie Harrison Mountbatten-Windsor bekannt zu geben", hieß auf dem offiziellen Instagram Account von Meghan und Harry (34). Social Media schlug Purzelbäume. Archie? Die ersten Vermutungen zur Inspiration für den Namen ließen nur Minuten auf sich warten: "Ganz klar, Harry ist ein heimlicher 'Riverdale'-Fan!" beschloss ein Nutzer, denn der Held der Serie heißt Archie Andrews. Ein anderer spekulierte, dass Prinz Harry in seiner Kindheit gern Archie Comics gelesen haben muss. Und Harrison? Ganz klar, die beiden müssen große Anhänger von Hollywoodstar Harrison Ford (76) sein!

Strenges Protokoll für Herzogin Meghan und Prinz Harry

Bei Archie handelt es sich übrigens keinesfalls um eine schnöde Abkürzung von Archibald, wie viele fälschlicherweise annehmen. Während das ursprünglich einmal der Fall gewesen ist, hat sich Archie mittlerweile zu einem eigenständigen Namen entwickelt, der "kühn" und "aufrichtig" bedeutet. Harrison hingegen heißt schlicht und ergreifend "Harrys Sohn".

In der Thronfolge muss der neue Erdenbürger sich bereits ziemlich weit hinten anstellen: Zurzeit ist Archie dort Nummer sieben, denn sein Opa Prinz Charles, sein Onkel Prinz William, dessen drei Kinder und sein Papa Harry stehen alle vor ihm. Und warum mussten wir jetzt so lange auf den Enthüllung des Namens warten? Ganz einfach: Das Hofprotokoll verlangte, dass die Queen zuerst informiert wird, bevor Herzogin Meghan und Prinz Harry an die Öffentlichkeit gingen. Herzlich willkommen, Archie Harrison!

