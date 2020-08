Allgemein | STAR NEWS

Antonio Banderas: Coronavirus zum 60. Geburtstag

DE Showbiz - Antonio Banderas hat seinen 60. Geburtstag mit Coronavirus gefeiert. Der Schauspieler ist der nächste Star, der sich mit der Krankheit infiziert hat. Nachdem bereits Prominente wie Tom Hanks (64) und Idris Elba (47) mit ihrer Diagnose an die Öffentlichkeit gegangen sind, hat es nun auch Antonio getan.

Kein Grund zur Sorge

Der machte seine Meldung auf Twitter öffentlich – und zwar am Montag (10. August), seinem 60. Geburtstag. Er beeilte sich allerdings seinen Fans zu versichern, dass es ihm gut gehe und seine Gesundheit nicht spürbar von Covid-19 beeinflusst sei. Auf Spanisch schrieb er, dass er seinen besonderen Tag in Quarantäne verbringe: "Ich möchte euch folgendes sagen: Ich möchte heute damit an die Öffentlichkeit gehen … ich bin dazu gezwungen, meinen 60. Geburtstag in Quarantäne zu verbringen, nachdem ich positiv auf Covid-19 getestet wurde. Ich möchte aber hinzufügen, dass ich mich ziemlich gut fühle. Ich bin nur etwas müder als üblich. Ich bin mir sicher, dass ich mich schnell wieder erholen werde."

Lesen, schreiben, denken

Antonio Banderas will die Zeit in der Quarantäne kreativ nutzen: "Ich werde die Vorteile der Isolation genießen, indem ich lesen, schreiben und mich ausruhen werde. Darüber hinaus werde ich weiterhin Pläne schmieden, wie ich meinen 60 Jahren Bedeutung verleihen kann. Ich stecke noch voller Begierden und Motivation. Ich umarme euch alle." Antonio Banderas ist mit der niederländischen Bankerin Nicole Kimpel zusammen und lebt im englischen Surrey.