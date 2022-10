Allgemein | STAR NEWS

Antonia Hemmer: ‚Bauer sucht Frau‘-Star warnt alle Frauen

DE Deutsche Promis - Antonia Hemmer (22) wurde durch 'Bauer sucht Frau' und – zusammen mit ihrer Landliebe Patrick Romer – 'Das Sommerhaus der Stars' berühmt. Doch nicht alle Fans wissen, dass sie immer wieder unter gefährlichen Unterleibsschmerzen leidet, die bereits zu einer Not-OP führten. Auch jetzt musste sie wieder ins Krankenhaus – müssen sich ihre Fans Sorgen machen?

Antonia Hemmer leidet unter Zysten

"Bin gerade im Krankenhaus, da ich seit heute morgen wieder extreme Unterleibsschmerzen habe. Wie genau vor einem Jahr, als mir die Zyste an den Eierstöcken geplatzt ist", informierte Antonia ihre Follower am Montag (17. Oktober) in einer Instagram-Story. Weil die Praxis ihrer Frauenärztin bereits geschlossen war, begab sie sich zur Sicherheit in die Notaufnahme, denn ihre Not-OP ist ihr noch in lebhafter Erinnerung. "Es sind keine normalen Bauch- oder Unterleibsschmerzen, sondern es fühlt sich genauso an wie vor einem Jahr, als meine Zyste an den Eierstöcken geplatzt ist und ich daraufhin eine innere Blutung hatte und notoperiert werden musste." Zum Glück kam dieses Mal schnell die Entwarnung, denn die Zyste, die das schmerzhafte Ziehen verursachte, ist nur zwei bis drei Zentimeter groß. "Ich muss sie jetzt einfach beobachten und gucken, was daraus wird, ob sie noch wächst, ob sie platzt, aber so weit ist alles in Ordnung", beruhigte Antonia ihre Fans. Bereits am Dienstag konnte sie wieder nach Hause und ruhte sich mit einer Wärmflasche auf dem Bauch aus.

Aufklärung ist wichtig

Unterleibsschmerzen sind nicht immer harmlos, das sollten alle Frauen wissen, betont Antonia, die auch zunächst dachte, sie habe lediglich harmlose Bauchschmerzen – "Und dann war es eben fast zu spät." Wenn sie im vergangenen Jahr nur einen Tag länger gewartet hätte, "wäre es zu spät gewesen und meine Eierstöcke hätten entfernt werden müssen". Das hätte weitreichende Folgen: "Man spielt auf jeden Fall auch mit seinem Leben und auch mit seiner Fruchtbarkeit."

Nachdem Antonia diesen Schrecken verwunden hat, kann sie sich wieder voll auf ihren Patrick konzentrieren, der kürzlich mit etwas unsensiblen Bemerkungen für Aufruhr sorgte, vor allem beim weiblichen Publikum. "Dann stehst du halt vor dem Spiegel und sagst 'Ich hab überall Cellulite'. Und dann sag ich: 'Wenn man halt keinen Sport mehr macht, wovon soll es denn straff werden?'" hatte er seine Liebste aufgeklärt. Sie trägt’s mit Fassung: "Ich/Wir kämpfen für unsere Beziehung und reden viel, vor allem aktuell. Und das ist auch der Schlüssel einer jeden Beziehung. Ich liebe meinen Spaßvogel", betonte Antonia Hemmer, die ihre Landliebe noch lange nicht aufgegeben hat.

