Annemarie Eilfeld: Wegen Hitzschlag ins Krankenhaus

DE Deutsche Promis - Annemarie Eilfeld (33) machten die heißen Temperaturen zu schaffen. Nach einem Auftritt am Wochenende bei 'Immer wieder sonntags' ging es ihr nicht gut.

“Ging ganz schlimm bergab mit mir”

Die gebürtige Wittenbergerin schaffte es zwar noch nach Hause, aber in der Nacht wurde es immer schlimmer, wie sie 'Bild' berichtete. "Es ging ganz schlimm bergab mit mir." Da blieb nichts anderes übrig als Hilfe zu suchen. "Morgens um 5 Uhr hat mich meine Mama dann in die Notaufnahme des Krankenhauses in Zerbst gefahren." Dort angekommen fand man schnell heraus, dass die Musikerin zu wenig Wasser getrunken und zu viel Sonne abbekommen hatte. "Die Ärzte gehen von einem Hitzschlag in Verbindung mit zu viel Stress aus. Deshalb muss ich zur Beobachtung noch weiter in der Klinik bleiben."

Annemarie Eilfeld macht sich keine Sorgen

Der Schlagerstar macht sich aber keine Sorgen. "Ich werde das schon überstehen." Doch fortan wird man Annemarie Eilfeld wohl im Freien eher im Schatten sehen. "Ich werde in Zukunft vorsichtiger sein bei Auftritten in der Sommerhitze." Die Mutter des acht Monate alten Elian kann sich auch freuen, dass sie diesen Sommer nicht die Hochzeit mit Tim Sandt geplant hatte. Dieser hatte ihr im vergangenen Jahr auf Mallorca bei Fotoaufnahmen einen Antrag gemacht. Aber bis das Paar tatsächlich verheiratet ist, wird es wohl noch dauern, denn die Entertainerin hatte auf Instagram klar gemacht, wie sie sich die Hochzeit vorstellt. Sie wird erst heiraten, "wenn Elian die Ringe tragen kann." Das wird dieses Jahr wohl nicht mehr passieren und Annemarie Eilfeld kann sich somit ganz auf ihre Gesundheit konzentrieren.

