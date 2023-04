Allgemein | STAR NEWS

Anna Schudt: Warum sie über ihren ‘Tatort’-Ausstieg erleichtert ist

DE Deutsche Promis - Schauspielerin Anna Schudt (49) kann ganz gut damit leben, nicht mehr regelmäßig als 'Tatort'-Kommissarin auf der Mattscheibe zu erscheinen. Vor über einem Jahr starb ihre Ermittlerin nach zehn Jahren den Serientod, weil die Süddeutsche etwas anderes machen wollte.

Jeden Tag laufen

So wie ihr neuer Film 'Laufen'. Es waren herausfordernde Dreharbeiten, aber der ehemalige Serienstar hat diese Herausforderungen gerne angenommen und kommt zum Schluss: "Irgendwie bin ich aber erleichtert, dass ich den Kommissarinnen-Hut an den Nagel hängen konnte." In ihrer neuen Rolle spielt sie eine Frau, die mit dem Selbstmord ihres Partners zurechtkommen muss und dies durch tägliches Laufen schafft. Auch der zweifachen Mutter hat das tägliche Training etwas gebracht: "Als Vorbereitung auf den Dreh bin ich täglich laufen gewesen – so wie meine Figur im Film auch. Das hat Erstaunliches in mir ausgelöst, es tat mir unglaublich gut."

Anna Schudt musste sich gedulden

Sicherlich tat es Anna Schudt auch gut, wieder etwas zu tun zu haben, denn nachdem sie sich aus dem Dortmunder 'Tatort' verabschiedet hatte, blieb das Telefon zunächst still.

"Ich hab dieses Jahr fast überhaupt nichts gemacht, das hat mich auch schwer irritiert", gab die Darstellerin im 'Kölner Treff' im vergangenen Jahren zu. "Aber es ist so, wenn ich zurückgucke, immer derselbe Ablauf. Ich breche etwas ab oder es ist etwas zu Ende und dann gibt es eine Zeit der Unsicherheit oder des Innehaltens oder Aushaltens. Bevor sich was Neues formiert, braucht es Zeit." Aber Anna Schudt konnte sich selbst Mut machen. "Ich muss einfach nur Vertrauen haben. Das weiß ich, das ist in mir gepflanzt worden." Möge Anna Schudt dieses Ur-Vertrauen auch nie verlieren.

