Anna-Maria Zimmermann: OP-Drama mit Narkoseproblemen

DE Deutsche Promis - Im Juli 2020 wurde Anna-Maria Zimmermann (33) zum zweiten Mal Mutter, doch sie bekam nicht nur Söhnchen Sepp, sondern auch einen Bauchnabelbruch, der immer größer wurde. Darum ließ sich die Sängerin jetzt operieren.

Unerwartete Probleme bei der OP

Anna-Maria Zimmermann meldete sich nach dem Eingriff auf Instagram mit einem Schnappschuss aus dem Krankenhaus bei ihren Fans zurück: "Ich bin wieder im Game … ok, noch nicht so richtig. Aber das wird schon", schrieb die einstige 'DSDS'-Teilnehmerin und gab ihren Followern damit Rätsel auf. Am Mittwoch (16. Februar) sorgte sie in ihrer Instagram-Story für Klarheit: "Ich bin jetzt wieder Zuhause. Weil so viele gefragt haben: Ich hatte eine Nabelbruch-OP. Eigentlich nichts Wildes" Aber sie hatte "zum ersten Mal die Narkose nicht so gut vertragen".

Anna-Maria Zimmermann erholt sich langsam

"Es war ein echt kleiner Eingriff und ich bin ja echt geschult in OPs und Narkosen", berichtete Anna-Maria. Es habe sich zwar nur um einen "kleinen Eingriff" gehandelt, aber der hatte es in sich. "Die erste Narkose von 50, die ich nicht vertragen habe", erzählt sie. "Mir ging es so schlecht. Mein Blutdruck wollte einfach gar nicht mehr klarkommen." Ihre Theorie: "Ich habe schon überlegt … Die haben mich bestimmt angeguckt und gedacht: Die wiegt 30 Kilo mehr. Und haben mir dann so 'ne Elefantendröhnung gegeben. Ich kann es nicht sagen. Es ging auf jeden Fall überhaupt nicht."

Doch trotz allem wird sich die Aufregung gelohnt haben, wenn Anna-Maria Zimmermann den kleinen Sepp mit seinem großen Bruder Matti (4) spielen sieht.

Bild: Felix Hörhager/picture-alliance/Cover Images