Allgemein | STAR NEWS

Anna Maria Mühe: Kein Verständnis für die Helikopter-Mütter vom Prenzlauer Berg

DE Deutsche Promis - Schauspielerin Anna Maria Mühe (37) geht es auf die Nerven, wenn sie sieht, dass Eltern ihre Kinder die ganze Zeit im Auge haben und sie nichts allein machen lassen. Diese Art von Erziehung ist ihr fremd.

Anna Maria möchte ihr Kind nicht limitieren

Die Berlinerin hat mit ihrem Ex-Freund Timon Modersohn eine zehnjährige Tochter, die sie selbstständig erziehen möchte. Gerade dort, wo sie in Berlin lebt, Prenzlauer Berg, sei dieses Erziehungsmodell eher fremd. "Ich finde es irritierend, dass eine ganze Generation mit sehr viel Freiheiten und antiautoritärer Erziehung aufgewachsen ist und sich und ihre Kinder jetzt wieder so stark limitiert", befand die alleinerziehende Mutter im Gespräch mit 'Bild am Sonntag.'."Zum Glück habe ich Freunde, die – auch in Erziehungsfragen – alle ähnlich ticken und denken. Das ist hilfreich." Aber die anderen urteilen trotzdem: "Ich glaube, man wird mittlerweile als Nicht-Helikopter-Mutter viel öfter schräg angeguckt – zumindest in Prenzlauer Berg." Nur in einem Punkt bleibt Anna maria streng: Ihre Netflix-Serie 'Totenfrau' darf die Zehnjährige noch nicht schauen: "Mit meiner Tochter? Nein, auf gar keinen Fall. Sie wusste aber auch von Anfang an, dass das nichts für sie ist. Ich kenne das aus meiner eigenen Kindheit selbst auch. Meine Eltern haben gefühlt fast nur Filme gedreht, die ich erst mit 16 oder 18 sehen durfte."

Anna Maria Mühe gilt als "Oma Mühe"

Dafür hat ihre kleine Tochter aber viele Cousinen, mit denen spie spielen kann, denn die Halbgeschwister von Anna Maria Mühe waren "sehr fleißig", wie die Darstellerin in einem Podcast der 'Zeit' witzelte, Gerade die Töchter ihres Bruders, dem Fotografen Klaus Mühe, kommen oft am Wochenende zu Besuch. Der viele Kinderbesuch macht dann aber ein wenig schläfrig. "Ich gehe um acht ins Bett, das ist schon sehr früh, als ob ich eine Oma wäre", gestand der Star, der von den Freund*innen dann auch 'Oma Mühe' genannt wird. Das habe aber andere Gründe, denn sie sei nicht so Technik-affin. Bei dem Podcast 'Unter Dry', den sie mit ihren Kolleginnen Cristina do Rego und Jasna Fritz Bauer macht, "muss der Produzent mich jedes Mal durchlotsen", seufzte Anna Maria Mühe. Demnächst kann dann ihre Tochter helfen - selbstständig genug ist sie ja.

Bild: Christoph Soeder/picture-alliance/Cover Images