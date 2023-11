Allgemein | STAR NEWS

Anna Loos und Jan Josef Liefers: Was sie ihren Kindern mitgeben wollen

DE Deutsche Promis - Anna Loos (52) und Jan Josef Liefers (59) haben zwei gemeinsame Töchter – Lilly (21) und Lola (15). In der Erziehung ist sich das Schauspielerpaar ('Halt mich fest!) einig, was sie ihrem Nachwuchs mitgeben wollen.

Werte und Liebe

"Das Wichtigste, was man Kindern mitgeben kann, Werte und Liebe", erklärte die Darstellerin im gemeinsamen Gespräch mit 'Bunte'. Ihr Gatte sieht in Social-Media-Zeiten die größte Gefahr, dass die jungen Leute den Bezug zur Wirklichkeit verlieren. "Ich würde meinen Kindern und allen jungen Menschen wünschen, dass sie mit Selbstvertrauen und einem Blick für die Realität durchs Leben gehen." Nun ist ihre Älteste so weit, dass sie das elterliche Nest verlässt – ein Horror für viele Eltern, aber der Darsteller sieht darin auch eine Chance für ein neues Dasein. "Das ganze Leben hat sich darum gedreht, dass alles gut läuft und wenn das nicht mehr notwendig ist, dann entsteht da ein Fragezeichen. Ich finde es eine tolle Gelegenheit, für alle Eltern, sich dann noch einmal neu zu erfinden."

Anna Loos und Jan Josef Liefers' Tochter geht ihren eigenen Weg

Das bedeutet aber nicht, dass man sich als Eltern nicht auf die eine oder andere Überraschung einstellen muss. Im Falle von Anna Loos und Jan Josef Liefers ist es die neue Berufswahl ihrer Ältesten. "Lilly ist gerade in ihre erste eigene Wohnung gezogen und hat uns erzählt, dass sie sich für Computer-Programmierung interessiert", berichtete ihre Mama 'In Touch'. Dabei hatten die beiden eigentlich geglaubt, dass sie in ihre Fußstapfen treten würde. 2014 hatte sie in 'Honig im Kopf' bereits eine Rolle. "Wir haben immer gedacht, sie studiert Schauspiel, haben uns mit ihr verschiedene Universitäten angeschaut, aber jetzt hat sie sich erst mal für die Programmierung entschieden." Anna Loos und Jan Josef Liefers müssen sich also, wie viele andere Eltern auch, damit abfinden, dass ihre Kinder einen eigenen Kopf haben.

