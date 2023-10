Allgemein | STAR NEWS

Anna Heiser erkennt ihre Tochter kaum wieder: Tobsuchtsanfälle in der Trotzphase

DE Deutsche Promis - Anna Heiser (33) hat zurzeit wahrlich keinen Spaß. Die TV-Persönlichkeit, bekannt aus der Reality-Show 'Bauer sucht Frau', hat eine kleine Teufelin zuhause: Töchter Alina Marikka steckt so richtig in der Trotzphase und treibt ihre Eltern in den Wahnsinn.

"Nicht darauf vorbereitet"

Die Kleine, die im November zwei Jahre alt wird, hat Wutanfälle, bei denen sie sich kaum beruhigen lässt. Auf Instagram klagte die gestresste Mutter ihren 220.000 Followern ihr Leid. "Wenn sie etwas nicht bekommt, schmeißt sie sich auf den Boden und weint, als ob jemand ihr etwas Böses antun würde. Ich war nicht darauf vorbereitet, dass sowas jetzt schon beginnt." Dabei liegt das Einsetzen der Trotzphase in der Regel schon zwischen 18 Monaten und zwei Jahren — Alina steckt also mittendrin, sehr zur Verzweiflung von Anna Heise und ihrem Mann, Bauer Gerald.

Anna Heiser sieht einen neuen Lebensabschnitt

Anna Heiser gesteht denn auch: "Manchmal erkenne ich meine Tochter nicht wieder." Mit Alina gibt es Ärger, den es bei ihrem ersten Kind, Sohn Leon, wohl nicht gab. "Es ist ein neuer Lebensabschnitt für uns. Wir müssen schauen, wie wir damit umgehen." Die Wutausbrüche des jüngsten Familienmitglieds sind nicht die einzige Sorge, die Anna und Gerald in jüngster Zeit umtreibt. Auch die Trockenheit auf ihrer Farm in Namibia setzte den beiden zu. "Mein Maisfeld ist gerade mein größtes Sorgenkind", sagte er vor wenigen Wochen in 'Goodbye Deutschland'. "Es gab keinen Regen, wir müssen ständig bewässern." Keine einfache Zeit für Gerald und Anna Heiser.

Bild: Malte Ossowski/SVEN SIMON/picture-alliance/Cover Images