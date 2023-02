Allgemein | STAR NEWS

Ann-Kathrin Götze: Erfüllt sich ihr Dubai-Traum?

DE Deutsche Promis - Die Golfregion als Wohnort — das wär was! Zumindest für Ann-Kathrin Götze (33). Das Model träumt schon länger von Dubai. Schade nur, dass es mit einem Fußballprofi verheiratet ist. Ann-Kathrins Mann Mario (30) kickt zurzeit bei Eintracht Frankfurt, und in Kicker-Ehen bestimmt nun mal der Arbeitgeber den Wohnort.

"100 Prozent wahr"

Wie sehr es die Influencerin in die Wüstensonne zieht, wurde jetzt klar, als sie sich seinen zahlreichen Fans zur einer Fragestunde auf Instagram stellte. Dort durften Ann-Kathrins 1,7 Millionen Follower Behauptungen aufstellen, die sie dann entsprechend kommentierte. "Du ziehst nach Dubai" schrieb jemand und die Antwort lautete: "100 Prozent wahr." Muss Mario jetzt etwa künftig allein zu Haus sitzen, während sich seine Frau in der Wüstensonne räkelt? Genug deutsche Nachbar*innen hätte sie schon: Ihre gute Freundin Ina Aogo und deren Mann Dennis, der die Fußballschuhe bereits an den Nagel gehängt hat, haben den Umzug gewagt, Bushido und seine Frau leben seit Kurzem am Golf und auch viele andere deutsche Influencer*innen singen Loblieder auf Dubai.

Ann-Kathrin Götze muss Geduld mitbringen

Ganz so schnell kommt der Umzugswagen dann aber doch nicht zu Ann-Kathrin Götze. Ihr Mann Mario wurde von RTL bei der Pressekonferenz zum Champions-League-Spiel seiner Mannschaft gegen Napoli (Dienstag, 21 Uhr) gefragt, ob er auswandern würde. "Das ist mir neu", lautete die verdutzte Antwort. Die Dubai-Liebe seiner Frau sollte ihm indes weniger neu sein. Erst im Sommer hatte sie im Podcast von Ina Aogo versichert: "Wir können uns das definitiv vorstellen. Die Sicherheit hier, die Vielfalt, was man unternehmen kann." Wenige Zeit später hatte sie 'Bild' gegenüber jedoch klargestellt: "Ich ziehe dahin, wo Mario spielt. Das ist unser Deal. Aber sobald er mit seiner Fußball-Karriere aufhört, darf ich aussuchen, wohin wir ziehen." Es scheint fast so, als habe Mario noch ein wenig Zeit, bevor Ann-Kathrin Götze die Sachen packt.

Bild: picture alliance / Mimmo Carriero | Mimmo Carriero / IPA

