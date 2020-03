Allgemein | STAR NEWS

Angst vor Coronavirus: Arnold Schwarzenegger sagt Sportmesse ab

DE Showbiz - Eigentlich sollte von Donnerstag bis Sonntag (5. - 8. März) in Columbus im US-Staat Ohio das Arnold Sports Festival stattfinden. Zahlreiche Aussteller konnten zu der Fitness- und Sportmesse gelockt werden, denn ein großer Name wie der von Arnold Schwarzenegger (72) verspricht viel Kundschaft.

Vorsicht ist geboten

Doch der Schauspieler ('Total Recall') hat den Event jetzt kurzfristig abgeblasen. Der Terminator und seine Geschäftspartner haben die schwierige Entscheidung getroffen, dass eine Großveranstaltung wie diese zu Zeiten des in den USA immer weiter um sich greifenden Coronavirus zu riskant sei. Zwar war in Ohio zum Zeitpunkt der Absage erst ein bestätigter Fall bekannt, doch man will auf keinen Fall ein Risiko eingehen und der Ausbreitung der Seuche Vorschub leisten.

Arnold Schwarzenegger hat eine schwierige Entscheidung getroffen

Die Gesundheit der Besucher hat Vorrang — das machte Arnie am Dienstag klar, als er die Absage der Messe im Ohio Statehouse verkündete. Er würde aber alles daran setzen, den Event zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen, wenn das Virus unter Kontrolle ist. "Das Coronavirus ist gefährlich und stellt ein Gesundheitsrisiko dar. Wir haben hier das größte und beste Gesundheits- und Fitness-Festival der Welt, aber wir würden nie die kommerziellen Aspekte höher bewerten als die Gesundheit der Besucher."

So ganz abgesagt ist der Event übrigens nicht: Am Rande der Messe wird auch eine große Sportveranstaltung stattfinden. Die ist jetzt allerdings nur für aktive Teilnehmer und findet somit unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Arnold Schwarzenegger will eben kein Risiko eingehen.