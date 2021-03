Allgemein | STAR NEWS

Angst auf Reisen: Amira Pocher leidet unter Panikattacken

DE Deutsche Promis - Oliver Pocher (43) und seine Ehefrau Amira (28) nehmen in ihrem Podcast 'Die Pochers hier!' kein Blatt vor den Mund. Dabei offenbart das Paar auch persönliche Details aus seinem Privatleben. Was niemand bislang ahnte: Amira leidet unter Panikattacken, vor allem wenn sie auf Reisen ist.

Wenn Amira Pocher die Angst anfällt

Als Oliver und Amira in ihrem Podcast eine Weile über ihre letzten Urlaube geplaudert haben, sagte er plötzlich: "Du weinst, wenn wir durch einen Tunnel fahren." Amira bestätigt das und fügt hinzu: "Bei mir wird es immer schlimmer mit den Panikattacken." Sie erinnert sich noch genau an den Zwischenfall auf einer 15-minütigen Tunnelfahrt mit einem Autozug in der Schweiz: "Das war wie in einer Höhle. Es ist total eng gewesen. Ich habe gedacht, ich ersticke, ich sterbe, jetzt ist es vorbei. Mir wurde heiß und kalt", erzählte Amira. "Ich habe nur reflexartig das Baby rausgenommen und angelegt zum Stillen. Ich habe geweint, habe mich versucht zusammenzureißen. Das war für mich ähnlich schlimm wie die Panikattacke im Flieger. Ich muss eine Therapie machen."

Angst zu ersticken

Dabei leide sie besonders unter der Angst, keine Luft zu bekommen und zu ersticken. "Mir hilft dann Frischluft, aber die warme, modrige Luft im Tunnel war noch schlimmer, wie in einer Höhle. Es gibt so viele Leute mit Panikattacken, ich bin nicht alleine damit", sagte Amira, der es auch zwischen Bergen nicht gut geht: "Selbst als wir dann nach Hause gefahren sind und links und rechts nur Berge waren, habe ich teilweise Platzangst gekriegt, weil ich dachte, ich werde jetzt von den Bergen zerquetscht."

Ein anderer Ort, an dem Amira von Panikattacken heimgesucht wird, sind Flugzeuge: "Es ging von einem Tag auf den anderen in dem Flieger aus dem Nichts los", erklärte Oliver Pocher und fügte besorgt hinzu: "Du musst geheilt werden."

Bild: Malte Ossowski/SVEN SIMON/picture-alliance/Cover Images

Weitere Artikel