Angelique Kerber überglücklich: Die kleine Liane kam gesund auf die Welt

DE Deutsche Promis - Angelique Kerber (35) und ihr Partner Franco Bianco freuen sich über Nachwuchs: Am Samstag (25. Februar) kam ihr erstes Kind auf die Welt. Das gab die Tennisspielerin auf Instagram bekannt, wo sie ein Foto postete, das die Hände von Mama, Papa und der kleinen Liana zeigt. Knapp zwei Wochen zuvor hatte sie ein magisches Babybauchfoto gepostet, das sie im Gegenlicht zeigte und von Angelique mit den Worten "Geduldig wartend" und einem Schmetterlings-Emoji kommentiert wurde.

Tennis-Pause soll nur kurz sein

Nachdem Angie im August 2022 "aus dem bestmöglichen Grund" ihre Teilnahme an den US Open abgesagt hatte, will sie nun so schnell wie möglich wieder auf den Platz zurückkehren. "Ich möchte so schnell wie möglich zurückkehren", sagte die einstige Nummer eins der Weltrangliste im Herbst dem ‘Stern’. Dass eine Tenniskarriere auch mit Baby möglich ist, habe Serena Williams (41) vorgemacht und gezeigt, dass "Muttersein und ein Platz weit oben in der Weltrangliste sich nicht ausschließen."

Angelique Kerber schützt ihr Privatleben

Über ihre Beziehung zu dem Unternehmer Franco Bianco ist wenig bekannt, denn wie sie vor gut einem Jahr gegenüber ‘Bild am Sonntag’ sagte: "Sie wissen doch, mein Privatleben bleibt geheim." Die Tennisspielerin und der Fitness-Ökonom aus Oberursel in Hessen sollen schon länger ein Paar sein, ‘Bild’ machte ihre Liebe Anfang 2021 öffentlich. Franco, der keine Social-Media-Accounts hat, ist Geschäftsführer des Sportparks Königstein im Taunus, der auch über drei Tennisplätze verfügt. Wenn seine Partnerin spielt, steht er auf der Tribüne. Und jetzt ist sein Platz an der Seite von Angelique Kerber, mit der das Familienleben mit der neugeborenen Liana genießt.

Bild: Peter Kneffel/picture-alliance/Cover Images