Angelina Pannek: So schlagfertig antwortet sie ihren Kritikern

DE German Stars - Angelina Pannek (28) ist überglückliche Mutter. Vater des Babys, das sie noch nicht gezeigt hat, ist ihr Mann Sebastian Pannek (33). Was Angelina allerdings schon gezeigt hat, ist ihr erstaunlicher After-Baby-Body.

Was wollte Angelina Pannek nur erreichen?

Denn auf einem Selfie, das die frisch gebackene Mutter auf Instagram gepostet hat, ist kein Gramm zu viel zu sehen – keine einzige Speckrolle, kein Ansatz eines Hautlappens. Angelina ist darauf sichtlich stolz. Ihre vermeintlichen Fans sehen das jedoch etwas kritischer. Vor allem Mütter scheinen sich durch das Bild beleidigt zu fühlen. So hagelte es in den Kommentaren Kritik. Die äußerte sich in Aussagen wie dieser: "Toll, dass du so schnell wieder eine schlanke Figur hast, finde es aber dennoch daneben, solche Bilder online zu stellen, da die meisten Frauen eher sehr langsam wieder ihre normale Figur zurück bekommen. Was willst du mit so einem Bild also erreichen?!"

Die Realität mit Photoshop

Was kann denn aber Angelina Pannek dafür, wenn sie perfekt ist? Anstatt seinen Kritikern noch mehr Futter zu geben und das Feuer anzuheizen, wählte der Reality-TV-Star eine ganz andere Taktik. Angelina postete schlicht ein Bild, welches sie mit Photoshop bearbeitete und auf dem ein deutlich größerer Bauch zu sehen ist. Ihre Botschaft dazu? "Damit der eine Teil der Gesellschaft sich besser fühlt. Hier bitte mein 'real After-Baby-Body'. Ich hoffe, jetzt fühlt ihr euch nicht mehr doof", reagierte die junge Mama frech. Das erzielte dann auch den gewünschten Effekt: Viele Nutzer fühlten sich köstlich amüsiert.

