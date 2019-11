Allgemein | STAR NEWS

Angelina Jolie: Traum vom Leben jenseits der USA ist gestorben

DE Showbiz - Angelina Jolie (44) träumt schon seit Langem davon, auf einem anderen Kontinent zu leben. Doch dieser Traum ist mit der Trennung von Brad Pitt (55) geplatzt. Die Sorgerechts-Regelung verlangt, dass beide am selben Ort leben müssen.

Angelina Jolie hat keine Wahl

Für Angelina ist das eine Tragödie, denn zu gerne würde sie den USA den Rücken kehren und langfristig in eine andere Kultur eintauchen, wie sie in der Dezember-Ausgabe von 'Harper's Bazaar' gestand: "Ich würde liebend gerne in einem anderen Land leben, und werde das auch tun, sobald meine Kinder alle volljährig sind. Momentan muss ich mich aber da aufhalten, wo ihr Vater sich entschieden hat zu leben."

Auf dem Papier noch verheiratet

Angelina und Brad hatten sich bereits 2016 getrennt, vollzogen ist ihre Scheidung aber immer noch nicht, da noch diverse Regelungen getroffen werden müssen. Gemeinsam hat das ehemalige Hollywood-Traumpaar drei leibliche Kinder – Shiloh, Vivienne und Knox – sowie die drei adoptierten Kinder Pax, Zahara und Maddox. Als Angelina Jolie noch mit Brad Pitt zusammen war, lebte die Familie an verschiedenen Orten, zum Beispiel im Miraval Chateau in Correns, Frankreich.

Weitere Artikel