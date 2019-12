Allgemein | STAR NEWS

Angelina Heger: Mit Babybauch in der Wüste

DE German Stars - Angelina Heger (27) hatte 2014 an dem populären RTL-Format 'Der Bachelor' teilgenommen. Gewonnen hatte sie zwar nicht, dafür wurde sie zum TV-Star in Deutschland, der von Reality Show zu Reality Show tingelte. Angelinas Karriere steht jetzt aber erst einmal hinten an, denn sie erwartet Nachwuchs.

Angelina Heger ist jetzt schon die glücklichste Mutter

Auf Instagram machte die blonde Schönheit diese frohe Kunde öffentlich, indem sie ein Bild von sich in der Wüste postete – mit auffälligem Babybauch. Hinter ihr steht Sebastian Pannek (33), der Vater des Babys. Sebastian war 2017 'Bachelor', ist also ein alter Kollege Angelinas. Im Juli dieses Jahres hatten die beiden ihre Beziehung öffentlich gemacht. Zu dem Bild schrieb das Model: "Unser kleines Baby! Mama und Papa wissen schon sehr, sehr lang von dir und sind so unglaublich dankbar und stolz, wie prächtig du dich entwickelst und welche tollen Momente wir dank dir erleben dürfen. Du bist unser absolutes Wunschbaby und machst uns jetzt schon zu den glücklichsten Eltern."

Fans unterstützen Angelina

Angelinas Fans sind natürlich außer sich vor Freude und gratulieren den werdenden Eltern von ganzem Herzen. So schreibt ein Follower: "Ich freue mich sooo für euch! Ihr seid so toll! Lasst euch nicht unterkriegen, ihr macht alles richtig so wie ihr es macht." Eine Nutzerin fügt hinzu: "Ich wünsche dir @angelinaheger eine wuuunderschöne Schwangerschaft und ganz viele wundervolle, intensive Baby Momente. Du wirst eine tolle Mami! Ganz viel Liebe für euch drei." Wann das Baby auf die Welt kommen wird, hat das glückliche Paar aber noch nicht verraten.